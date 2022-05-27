馳騁職場三十多年，不曾大富大貴，卻也養育了兒女三人。八○年代從時薪五元開始，始終兢兢業業，認為好人總有出頭天，鐵杵也會磨成繡花針；可惜在美國的職場，這些都不管用，現實環境讓我學會不能太安於現狀，應該積極地尋找適合自己的職業。

大學畢業後移民 美國，首先面對生活問題，由於沒有美國文憑，只得在中國餐館打工，同事來自世界各地，首先要學會磨合。當年做服務員不會調酒，也得硬著頭皮學，遇到周末人仰馬翻時，連大盤子也不會抬，同事女大學生二話不說地幫我一次，接下來的日子我邊做邊學，一回生二回熟，不知不覺過了好幾個月。之後又當外賣包裝員、收銀員，三番兩次被老闆罵到臭頭，還是得忍氣吞聲，直到姊姊介紹到會計部門工作，才展開不一樣的人生。

在會計部門的同事除了中產階級的美國人，還有來自世界各地的移民，五、六年來的升遷都靠日本籍小主管，最後一次忽然心血來潮，加上好友的鼓勵及協助，決定放手一搏。面試時與直屬主管相談甚歡，半個小時都在分享自己如何在工作與家庭之間取得平衡，結束前主管的一句「我們會再見面」，讓我有十足把握會得到這份工作。結果美夢成真，不僅時薪大增，也激勵許多同事加入，讓我覺得自己是有價值的。

新職務是排分公司銷售人員的班表，或許是有了自信，短短數周工作就上手，如魚得水，還兼了中文教師。原本打算做到退休，但二○○六年公司被另一百貨龍頭收購，讓我在十八年後面臨找工作的中年危機；不過公司提供專人輔導寫履歷，還有遣散費。遣散後五個月才在舊同事介紹下，到前主管任職的會計部門工作，新公司不時舉辦各種活動，譬如救生人員訓練，還可以申請與大主管共進午餐、交換意見，這些以往不曾有的機會，我都放手嘗試。在帶孩子上班日，小女兒居然贏得大獎，她至今依然津津樂道，家庭活動日更是有助於家人與同事相處，增添聊天話題。

原本以為在新公司會待一陣子，三個月後在獵人頭公司協助下，我又轉任醫療機構會計部門，除了薪資大幅度增加，健保 更是便宜，但女主管咄咄逼人，不僅每天緊迫盯人，更不時糾錯，七個月後遞出生平第一封辭呈。

其實在被遣散前，我就已經在中文教學上鑽研，被遣散後更進一步學習網路教學，之後往家教發展，辭職後當公立學校 代課老師；此時大學文憑才派上用場，其間不恥下問，從不放過任何工作機會。兩年後在公立學校找到正職，正式進入教育界，一晃眼已經服務十年了，從來不曾為自己爭取過什麼，到今年才發現在年輕主管面前不受重視，決定爭取自身權益，一番懇談後情勢好轉，同事也驚訝我的轉變，並給與肯定。

「沉默是金」是中國人的美德，但在美國職場上卻萬萬不能，跌跌撞撞三十多年，換來如此深刻的體會。