八○年代，我來美國的猶他州 羅崗小鎮就讀猶他州立大學，沒錢、沒朋友、沒地方去，是留學生的「三沒」，於是圖書館 成了我們的「集散中心」。老鄉見老鄉，一夥老中終於可以撇開蹩腳的英文，用華語聊個夠：誰有考古題？哪個老師好給分？如何申請學費補助？都是熱門話題。

我們說話都有節制，不打擾他人。在我們聚集的那一區，有個白人小伙子也常來看書，幾天後一個同學音量高了點，這個小伙子轉過頭來對我們說：「噓！小聲一點。」嚇我們一大跳，因為說的可是標準的華語。一群人湊上去問，原來小伙子叫高登，眾所周知猶他州是摩門教的大本營，依教規，年輕信徒在讀大學時，必須奉獻兩年去當傳教士，有的選擇在美國本土，有的則選擇去國外，尤其是中港台很熱門；高登去的是香港，粵語難學，他的普通話倒是學得應對如流。

圖書館這個趣事，讓我學到千萬不要小看這些白人小學弟，因為他們臥虎藏龍，很多人已周遊世界，精通他國語言，尤其是華語。畢業後我定居洛杉磯，一晃眼快四十年，一直懷念當年的學校生活，也想彌補遺憾，那就是在羅崗小鎮住了好幾年，因為阮囊羞澀，從沒吃過鎮上唯一一家叫福爾摩沙（Formosa）的中餐館。

二○一七年感恩節過後，我單槍匹馬遠征七百多哩去圓夢，到達後的第一頓飯就是去這家餐廳，招待我的是一個壯壯的白人小哥，問我要坐哪裡？他也送上菜單點菜，我們都是用英文交談，但是一切盡在眼神中，因為羅崗只是個幾萬人的小鎮，餐館顧客以當地老白居民為主，不常有「外國人」。想不到小哥也說一口流利的華語，原來他曾在台灣的嘉義傳教兩年，他說他太愛台灣了，預計馬上會再回去，餐後我們合照互道珍重再見。

之後我去校園尋找當年的圖書館，可惜已經改建。也曾隨意走進小鎮的一家咖啡 店用餐，店員是一個年輕白人女孩，輪到我點餐時也是眼神交會，一切盡在不言中，原來她也曾在台北市傳過教，住在北投區，對我在當地就讀過的高中還略知一二。結帳時的白人中年大叔，也用華語向我問好，原來他年輕時是美國大兵，曾派駐在台灣，我後來在喝咖啡用餐時，女孩還送來一份餅乾，說是店裡招待的。

結束了好幾天的母校之旅，聖誕節將臨，我買了三盆聖誕紅，分別送給民宿的老美房東、餐館白人小哥，相逢自是有緣，也為台灣做個國民外交。可惜咖啡店的女孩當天沒有輪班，我請她的一個男同事轉交，他說：「OK！沒有問題。」講的又是一口標準華語。

從當年「噓！小聲一點」，轉眼至今近四十年，猶他州人純樸保守的民風、犧牲奉獻的傳教經歷、流利的外語能力，以及坐擁五座國家公園的美麗山川，在我的心中，永遠以曾在這裡就學為榮，也常常成為我和親友津津樂道的話題。