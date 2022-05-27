「中國古典名曲二十首」CD片。

歲月匆匆，我們從江南魚米之鄉蘇州，越過重洋來美國，不知不覺已經有二十多個年頭了，剛抵美時的情景依然歷歷在目。那時放眼遠望，星條旗在藍天下飄揚，街頭來來往往的也皆是皮膚白皙、碧眼、高鼻梁、滿頭金髮的洋人，乃應了那首詩「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」。幸好，女兒已為我備下了這盒「中國古典名曲二十首」CD片。

中華民族有五千年悠久的歷史，源遠流長，這些經典古曲都是中華文化的瑰寶，小時候經常聽母親唱「孟姜女千里尋夫，哭倒長城」等民歌民謠，這些音調融進了我的血脈，雋刻在我的心房；不少古典樂曲中，都有著她的影子，留下了她的基因。

日本著名的交響樂指揮家小澤征爾在參觀中央音樂學院時，聽到「二泉映月」這首曲子時，對在場的人表示，這個曲子應該跪著來聽，他果然跪了下來，淚流滿面。瞎子阿炳拉的二胡，細訴著當時底層人民已經陷入了難以擺脫的困境，傾吐出人心最深處的焦灼，也拉出了陣陣悲鳴。

人世間千金易得、知音難覓，人人皆知「高山流水」這個成語故事，這也是一首讚頌朋友間真情的曲子。傳說先秦的琴師伯牙彈琴時，樵夫鍾子期正經過他的窗前，便說「巍巍乎志在高山」，伯牙說：「對，那你再聽聽這一段」，他立刻答道：「洋洋乎志在流水」，伯牙大喜：「善哉，子之心而與吾心同。」子期死後，伯牙痛失知音，摔琴絕絃，終身不操。是的，與其對牛彈琴，不如讓愛琴和知音同去。

一九七七年，美國將伯牙譜寫的「流水」，刻在由兩艘旅行家探測器裡攜帶的鍍金唱片上，射向太空 ，它還能找到知音嗎？

富庶的江南很重視文化教育 ，琴棋書畫都有卓越造詣，保存和傳承了中華文化的精華。小時候，我經常去聽蘇州市「吳平國樂團」舉辦的音樂會，印象最深刻的是他們創作和演奏的曲子「石湖之春」。從前中國以農立國、靠天吃飯，這首曲子就是反映了當時人們的心境和願望。樂曲開始，二胡以甜蜜優雅的旋律，描繪著石湖旖旎的風光，接著三弦等彈撥樂，發出焦慮的聲音；過一會兒，大鼓敲出由遠而近的隆隆聲，似春雷滾滾，又聽見樂聲齊鳴，如傾盆大雨，正在澆灌那萬畝良田。最後，絲竹管弦全部登場，歡慶豐收。

「吳平國樂團」團長姜守良先生兼指揮和作曲，想不到後來他調到我就讀的學校擔任音樂老師，我們有福了，能親耳聽他演奏「良宵」、「旱天雷」等名曲，同學們都聽得如癡如醉。

他還教授了不少有關國樂方面的知識，提高了我們音樂審美的能力。不久他調到蘇州市評彈研究所工作，我還常去拜訪他，請教如何學好多采多姿的民族音樂。

我常常像收藏家一樣，把CD片當成像骨董一般把玩，它的封面製作得很精美，我曾逐字逐句地閱讀過，我驚訝地發現上面有一個不應該印錯的字：在介紹「梅花三弄」的第一行第十個「微」字是錯的，應該是「徵」字（讀子）。人們講：「五音不全，五穀不分」，「五音」是指「宮、商、角、徵、羽」，是中華民族音樂所特有的「五聲音階」。

現在聆聽音樂，有了平板、電腦、手機 ，想聽什麼只要手指輕輕一點，就立馬呈現出來，但是我還是離不開CD，因為它代表了我女兒的一片孝心，陪伴我度過了不少美好的時光。