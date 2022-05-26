《老物件情懷》時代廣場上的海報

兒子的傑作，曾在時代廣場出現的海報。

美國的三大電視台ABC、NBC和CBS幾十年來的早晨新聞節目，爭取收視率的法寶之一就是在電視台外現場拍攝主持人做新聞節目，攝影 鏡頭會特意拍到觀眾歡呼招手模樣播送到全國，上了鏡頭的人開心得不得了。因此經常有人在那裡求婚、慶祝畢業等，去看晨間新聞直播也成了去紐約觀光 的打卡重地。

二十年前的四月初，大學放春假，剛滿二十歲的小兒子和三個同學一起去紐約玩，我每天都在擔心紐約的治安和兒子的人身安全。

有一天，我在電視新聞上突然看到兒子在時代廣場的新聞節目現場，拿著大海報，上面寫著「媽媽，我愛妳」，我高興地叫先生趕快過來看。

原來兒子知道我每天早上都會看新聞，他特別跑去電視新聞現場讓我看到他安好無恙（那時候還沒有發明手機 的視訊）。

兒子從紐約回來後把這張海報送給我，原來他在海報上除了寫「媽媽我愛你」，和「我馬上就回家了」，還畫了他穿著大衣、戴著圍巾在天寒地凍的紐約發抖。

另外一邊是他在我們家前面搖曳的棕櫚樹旁，他一畫多用，在海報上寫「祝妳生日快樂」給我。我們把這張大海報裱起來，每次看到它就想到當年兒子藉著電視報平安，讓我的心充滿了感動和溫暖。