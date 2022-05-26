正月初四立春，回到南方山村老家，跟往年一樣，背著相機在村莊附近尋花。「叔叔，又去哪裡拍什麼啊？」一個穿白色羽絨服的女孩，站在草棚前遠遠地打招呼。是歡歡，九○後的大學生，畢業後，在離村莊不遠的山塢裡養泉水魚。

「我來看看山上有沒有花開了，有的話拍幾張。」我一邊說一邊朝她的魚塘走去。魚塘又擴建了兩個池子，十幾個石砌的塘，水很清澈，黑壓壓的草魚肥壯而活潑，圍著魚塘轉圈子。我詢問了魚塘經營情況，歡歡說生意還可以，訂單接不過來，除了她爸爸，今年她還請了村裡一個鰥寡老人幫忙。顯然，養泉水魚這條路子她走通了。

「叔叔，你看，山上那樹野花開了，挺漂亮的，就是坡太陡了。」她伸手一指山坡。山坡上，一樹山櫻綻放出星星點點粉白色的花瓣，還有許多花蕾含苞欲放。山櫻下是一條源頭清溪，溪流涓涓，在石槽處，歡歡用混泥土圍城一個小小的水潭，再用管子將水潭的水引到魚塘，是名副其實的泉水魚。

「萬木皆未秀，一林先含春」，江南的早春絕大多數草木還在酣睡，山櫻是幾種甦醒得早的樹木。山櫻，學名毛葉山櫻花，是土生土長的中國櫻花，五瓣的花朵簡約、單純，並不怎麼吸引人注意，它在靜謐極寒的冰雪裡醞釀花朵，不去喧囂的陽春三月與萬花爭豔。

就像人一樣，注重自己的精神世界，不喜歡隨波逐流，也不祈求別人的理解，於清淨自然中堅守自我。我挎著相機，試圖爬上峭壁去拍幾張特寫，努力了幾次，終因崖壁太陡，只得作罷。

回到魚塘邊，我問歡歡：「現在大學生畢業後，幾乎都留在城裡，妳回農村創業，家裡人理解嗎？」歡歡說：「理解啊，我爸媽都很支持我的工作，我們別被目前農村的頹廢迷惑了，就像衰敗的冬天只是表象，百花齊放的春天還不是脫胎於冬天？要不了多久，許多人就會想回到農村的。你看人家歐洲，人們都願意生活在農村。」我點點頭，既贊同她的觀點，也欽佩她的事業。女孩子，誰不喜歡外面的花花世界，能在孤清裡堅持做自己的小事業，在偏僻農村看到天開地闊的美好明天，實屬不易。

陽光穿過樹林，斜斜地落在魚塘裡，落在歡歡披在肩膀的秀髮上，歡歡調皮地說：「叔叔，其他地方應該還有山櫻開花了，你再找找，家鄉的風景絕不會辜負你。」我笑笑，舉起相機對著歡歡。家鄉的風景沒有辜負我，我拍到了最美的花。