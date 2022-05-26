在新冠疫情流行之前，紐約市每年都會推出飯店周（Restaurant Week），在這一年一度的飯店周，許多豪華的飯店都會供應價錢相對便宜的套餐，包括前菜、正餐和甜點，只是數量稍少些。如果想上豪華飯店又不願花太多的錢，這是一個很好的選擇。

我在曼哈頓 工作過近二十年，幾乎每年都與同事相邀，借助飯店周去享用那些平時覺得昂貴的餐廳午餐。我曾去過不少米其林星級餐廳，但奇怪的是，當我在這些豪華餐廳用餐時，卻經常想起童年時外婆在上海帶我上飯店的情景，因為在我心靈深處的記憶裡，那才是世界上最好吃的美食。

上世紀五、六○年代，外婆和我們一起住在上海虹口的一幢石庫門房子裡，外婆籍貫浙江湖州雙林鎮，和當今紐約籃網隊老闆蔡崇信是同鄉。彼時，外婆已年過花甲，還是一雙小腳，但身體還很硬朗，那個年代衣服褲襪破了，是絕不會扔掉的，而是要補好再穿，家裡這些縫縫補補的活，都是外婆負責的；她還給家裡每個人納鞋底，因為常穿的布鞋是自己做的，而不是買的。

我的大哥、二哥當年都已離家工作或上大學，我是唯一留在家裡的小孩，也是外婆最寵愛的孫子。那些年，我父母都忙於上班，和我相處講話的時間不多，每天放學回到家，外婆總是在家裡等我，用雙林方言向我問長問短；我記得外婆還教了我一種用麻將牌打的過五關、斬六將遊戲，我經常和外婆在她住的亭子間裡一起玩。這給我童年生活帶來了很多樂趣，我和外婆的關係非常親近。

六○年代初，在一系列的政策失誤之後，上海和整個中國都處於一個非常困難的時期，每家每戶的生活都受到影響；那是一個什麼都需要「票」的年代，買米麵要糧票、買食用油要油票、買肉要肉票、買豆製品要豆製品票、買糖要糖票、買布要布票，買雞蛋則要憑副食品卡，大戶（五人以上）可買一斤半，小戶（五人以下）可買一斤。

在這種情況下，人們普遍營養不足，我經常處於半饑半飽的狀態，每當經過飯店，我總是對櫥窗裡的美食投去貪婪的目光，進飯店吃一頓，成了我心中奢侈的嚮往。外婆也看出了我的心思，於是外婆帶我上飯店，成為我在那些困難日子裡日盼夜想的期望。

上飯店是要花錢的，那個年代的飯店，多數的菜都在一塊錢以下，還不用付小費。兩人吃一頓飯，節約一點，兩塊錢就夠了，「奢侈」一點的話，五塊以內也夠了；但是對一般的工薪階層而言，兩塊錢也是一筆巨款，皆因彼時工資很低。而我的外婆可稱得上是一個「有錢」人，外婆「有錢」皆因我的兩個舅舅，也就是外婆的兩個兒子每年都會寄錢給她，大舅舅在法國，寄的還是法郎，這就更值錢了。

在六○年代初的那兩年裡，只要天氣允許，外婆幾乎每個月都要帶著我上飯店午餐一次。距離我家比較近的有兩家知名的飯店，都在四川北路上，分別是凱福飯店和西湖飯店。凱福在四川路海寧路，而西湖離橫濱橋不遠，我們每次都是去其中一家，那可是當時虹口兩家「大」而「豪華」的飯店，至少在我心目中如此。因為外婆經常光顧，連飯店的服務員都認識了，去了就會主動打招呼，還會問：「老太太，又帶外孫來吃飯？」

兩家飯店中，凱福是北京 口味，西湖以浙江菜聞名。凱福的名菜有北京鴨、醬爆雞丁、拔絲蘋果等。我最喜歡的是凱福的銀絲卷，雖然看上去像饅頭，但大不相同，一口咬開，裡面布滿一絲絲的銀絲，入口香甜可口，是我每次必點的佳餚。西湖的浙江菜更接近上海人的口味，因為上海人多數來自浙江、江蘇兩省，西湖的名菜有清炒蝦仁、炒鱔糊、東坡肉、糖醋黃魚等，都是我的最愛。

午餐結束後，有時還有另一檔節目。當時凱福附近有國際電影院 ，西湖附近有永安電影院，如果天氣好，外婆精力尚好，還會帶我去看電影，這對我來說又是一項極大的享受。看完電影出來後，時間有些晚了，外婆也累了，她就會叫一輛三輪車載我倆回家，我坐在三輪車上時，興奮極了，猶如在天堂一樣，有騰雲駕霧的感覺，覺得自己是世界上最幸福的人。

這種上餐館的情形大約持續了兩年，後來外婆的精力漸差，帶我去飯館的次數就少了。但是那舒適整潔的環境、色香俱全的菜餚、柔聲細語的談話，以及甜蜜的親情，卻深深刻在我的記憶裡。七○年代後期我結婚擺酒席，特意選在凱福飯店，可惜外婆已經離世，沒能看到這一幕。

最近我上網查詢，驚喜地發現凱福飯店仍然存在，還是位在四川北路上，只是稍稍挪動了位置；而西湖飯店雖然已經因舊城區改造而拆遷，但非常有可能原拆原還，希望西湖不久能重新開張。

自離開上海定居美國後，我上過許多的飯店，包括在曼哈頓和其他地方的米其林星級飯店；我回上海探親時，也上過很多大飯店，但是凱福飯店和西湖飯店仍是我心中最美好的飯店。從理性角度來看，我知道最近年間我上過的那些飯店，無論從裝修的豪華，或是菜餚的精美，肯定是超過了當年的凱福和西湖，但是兩者在我的心中有永遠不可取代的位置。

凱福和西湖這兩家飯店，是一個稚氣十足的孩童眼中的「神話國度」，在那裡，和親愛的外婆坐在一起，談論有趣話題，享受各種佳餚，憧憬美好未來，就是一個稚童心中的最高享受。但願今日的孩子也能在濃濃的親情中成長，在「凱福」與「西湖」的「神話國度」中度過美好的童年。