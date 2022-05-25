在六、七○年代的台灣，取英文名字的人並不多，即使是那些前衛的大學生們也少見，在中國那就更鳳毛麟角了。不言可喻，在那個時期「裡通外國」可是大罪名，誰敢冒這個風險呢？不過那時因為香港是歸英國 人治理，華人有洋名字就很普遍了，南洋一帶的華僑亦是如此。

當時台灣人若是取洋名，多半是為了炫燿，但假如是在外商公司工作，時常要跟洋人打交道，或是出國深造，取個洋文名字在增進人際關係就有很大的助益。當時人們留學大多數來美國或去加拿大，所以普遍取英文名字。

此外，還有一個簡單的理由，因為中文名字翻譯成英文後念起來都相當拗口，不容易被別人記牢，再說按照英國式的方式翻譯，跟原來的中文都有相當大的誤差，例如「志」被譯為「chih」，發音變成了「氣」，「白」成了「拍（pai）」，「呂」變成了「路（Lu）」，其他的不勝枚舉。

如何取個英文名字呢？那也有一點學問，有的取剛好同音的，譬如「漪蘭」就用Elaine，「愛菱」就用Eileen，「佩琪」用Peggy、「薇瑩」用Vivian，「強昇」用Johnathan；篤信基督教的人有些就取聖經中的名字，如Joshua或Peter；也有用大明星的名字，如Jennifer、Gregory；或者乾脆取個聽起來順耳的，如William、Robert、Heidi等不一而足。不過，取法國名字如Yvonne或者Yvette，好像就不多了。

我來美國讀研究所之前打算也取英文名字，在出國前去和一個朋友道別，他倒給我一杯咖啡 ，不知道是否加糖時放錯了鹽，喝起來怪怪的，我就問這是哪種咖啡？怎麼不太像一般的咖啡？他說我真是孤陋寡聞，這是美國最有名的Maxwell House coffee。啊哈！我就說我正要取英文名字，就用Maxwell好了。

採用這個名字後，好處還真不少，因為James Maxwell是世界著名的電學科學家，姓Maxwell，然而用來作為名字就極少有人如此做了，所以很容易被人記住；再說我在眾人面前自我介紹時講述取此名的由來，一定會引起哄堂大笑，在人際關係上也很有加分的作用。

幾十年過去，直到現在從職場退休 ，閱人超過千百，還沒有遇到過同名的人。不過聽說，在越戰時美國最高的四星上將戰地指揮官的名字是General Maxwell Taylor，可惜無緣跟他會面，告知我取這個名字的故事了。

不知道是不是因為這個名字的緣故，我從一九八二年起，就衝破了一些小小的玻璃天花板，進入了極為保守的美國海軍工程署領導階層，此後又陸續在不同的政府機關任職，也翻轉了好些績效不彰的冷灶機構。

孔子說「必也正名乎？」雖然在此地不甚合適，不過也許可以為我的事業，加上一個註腳。