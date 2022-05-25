《老物件情懷》母子瓶

釉面光滑圓潤的母子瓶。

不懂陶瓷，又沒上過課的我，家裡有幾個朋友送的瓷器，以及自己買的日本 製碗盤，欣賞之餘，對陶瓷藝術作品的巧手精工，有一股說不出的喜愛。久聞台北鶯歌的陶瓷館藏品超過三千件，一直很嚮往，但不巧幾次回台灣都因行程匆忙，緣慳一面。

有一年返台在二姊家小住幾日，她家的客廳、書房、臥室擺滿不少陶瓷作品，其中以陶瓷花瓶及茶壺最多，造型粗獷或質樸，釉面光滑圓潤，創作奇特富特殊風貌，件件是佳作，賞心悅目讓人愛不釋手。二姊對我說：「妳喜歡的話，可挑幾件帶回美國。」這句話正說中我的心坎，樂壞了，於是我挑了三件中意的。我問二姊：「這是買來的嗎？」二姊說：「是二女婿寄放的，有的是買的，有的是人家送的，有的是剛學做的，全送來我家當裝飾品，妳愛就拿吧。」

我挑的三件製品，有兩件是形狀為垂直的筒形陶器，一個窄口有白色水濺紋，另一個寬口上書寫吉祥如意，很古樸。造型最奇特且釉面光滑圓潤的是母子瓶，二姊說：「妳好眼光，那是買的，不便宜。」可惜找不到標價及標籤成了無名氏作品，無法考證，怎不叫人扼腕？

我找朋友研究，她認為這是陶瓷沒錯，一般瓷器按形狀被分為圓器（杯、碗、碟、盤等）、琢器（呈不規則圓形，茶壺、花瓶、墨水瓶、顏料盒等），以及雕鑲（不規則形狀，瓷畫、塑像、山水等景物），可是從未看過這麼別緻又富創意的陶瓷作品。經多方比較，我們覺得其迷人的釉色加上陶土的質感，八九不離十，應該是佐賀縣唐津燒。

這個直徑十四公分、高十五點七公分的半圓寬口大瓶，附著一個小巧可愛的窄口小圓形瓷陶瓶，就像母親貼心地擁抱著兒子，且造型、色彩、光澤都是上乘，肯定是由技藝精湛的陶工雕琢，想必出自名師的手筆。瓶身造型很特殊，釉料的色彩上面是乳白色灰釉，下面是濃稠墨黑，有深邃的層次感，傳達出樸素、莊重、堅實的自然風貌。

我幾乎遍查Google 所有的陶藝作品，都找不到雷同造型，既沒圖章也沒簽名，只見瓶座下有個符號，無法推敲其底細，像海底撈針無跡可尋，心中不免有點遺憾。

百思不得其解，迷困其中，有天突然醒悟，藝術是用來陶冶情操、提升審美感、妝點生活，我不是收藏家，但我很樂意把藏品拿出来，讓更多的人來欣賞，「獨樂樂不如眾樂樂」，只要自己喜歡，何苦追根刨底。