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《老照片說故事》絨線花

文、圖／秦博瑞
絨線花作品。
絨線花作品。

近二十年前，我家從舊樓搬進新樓時，二妹送給我的一束絨線花。當時搬過來的家具和鍋碗瓢盆，都還沒有來得及整理，橫七豎八的放在地上，我接過二妹手中那束花，看了又看，說了聲真漂亮，然後就順手把它暫時放進了一個箱子裡，忙完搬家後，便把這件事情忘到九霄雲外。

看到別人展示的絹花照片後，我立即去樓下的儲藏室翻箱倒櫃，很快便找到了二妹送的那束絨線花，打開塑膠袋一看，仍然鮮明豔麗像新做的一樣。我趕快把它拿到樓上，插進一個竹編花瓶裡，拍下這幅照片。

我有三個妹妹和一個弟弟，大妹瑞蘭和三妹瑞英各自忙於工作，不善於女紅。唯有二妹瑞琴從小就喜歡看母親做針線活，長大後跟著母親學著做，後來在慶豐樓飯店工作，各種麵食都做得精緻可口，深受顧客青睞，尤其是她做的花饃「月兒」，手藝更是了得。「月兒」是用層麵層棗做成的月亮形花饃，是山東濰縣彼時特有的中秋節傳統祭品，現為大眾美食

退休後二妹有了充足時間，喜歡做十字繡、鈎絨線花卉和果蔬等，她邊學邊做，展現出對工藝美術的才能。她鈎編的絨線花，無論是玫瑰、百合、水仙等，幾可以假亂真，絨線作品應可堪比不久前在中國冬奧會上，得獎者獲得的絨線捧花。

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