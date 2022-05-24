前幾天在廚房的抽屜，注意到我經年累月收集了很多食譜 ，有山珍海味、蔬菜素食、無油煙料理、煲湯、麵食、糕餅點心等中西式食譜，還有以前的剪報，我都煞費苦心地分門別類，歸檔處理；這些是我多年來的心血，有些因為常常翻看已經搖搖欲墜，有些紙張已經發黃破損不堪，露出歷經歲月的痕跡。

如今進入大數據互聯網時代，一切都可在網絡上找到答案，包括如何用某種食材做某道菜，信手拈來，俯拾皆是，太方便了。我溫故又知新，念舊時翻閱以前的「骨董知識」，而想要創新變換花樣時Google一下就行了，出來的結果目不暇給，還要仔細篩選，所謂「食不厭精、膾不厭細」，就挑個又容易又美味可口的料理來試試看。

我向來愛吃，除了正餐也愛零食，以前嘴邊有顆痣，長輩們說這是「貪吃痣」，後來長大把那顆痣用小手術 去除了，但是我貪吃的本性不移。

我在眷村長大，那些媽媽們為了餵飽眾多正在成長的孩子們，每個人表現出十八般武藝，大江南北的口味包羅萬象，一家烤肉三家香，只要聽說高家或黃家今天要包餃子或者拉麵，又或蒸包子饅頭，都一窩蜂地不請自來，狼吞虎嚥風捲殘雲一番。

我家也不例外，媽媽與鄰居媽媽們交換烹飪經驗，熟能生巧，過年時更熱鬧，宰殺自己家餵養的雞鴨，並把香腸臘肉曬在後院，當臘味瀰漫空氣中處處飄香，甜年糕、鹹年糕、蘿蔔糕等美食也紛紛出籠。

可能是那時生活貧困，難得吃到雞鴨魚肉，也可能食物是母親親手製作而不是大量生產，吃起來特別美味，如今仍然齒頰留香、縈繞腦海。

來了美國當留學生，勤儉度日，凡事親自動手，把飄洋過海帶來的食譜翻個滾瓜爛熟；後來上班，我嘗試一下「舌尖上的美國」，在公司的餐廳吃午餐，但是中國胃提出抗議，水土不服，無法欣賞洋食，還是帶便當吧。

一個熱心的美國同事羅伯，發起了每周五為「公司國際午餐日」，於是美國人、猶太人、中國人、印度人紛紛煮一些自己國家的特色菜，帶來公司邀大家品嘗，其樂融融。記得那時我喜歡做乾煸四季豆以及青菜炒牛肉，很受歡迎。我和羅伯至今依然保持聯絡，提起往事我們都津津樂道，他告訴我，當年聞到我們熱便當時散發出的味道，令他飢腸轆轆又流口水，所以想出國際午餐日的點子，想不到我們都中了他的圈套。

我喜歡參加家庭聚餐，客人帶自家的拿手好菜或者點心讓大家享用，以免主人獨自張羅，費力費時太辛苦，也經常有交換食譜「不恥下問」的情形。遇到中國同胞一點就通容易溝通，但假如老美問我，就需要腦筋急轉彎了。因為我們習慣的「差不多文化」，例如少許醬油、一點點鹽、放一些酒、加幾根蔥、大火煮開、小火悶一下，這些模稜兩可的詞句行不通了，必須精準量化。份量到底是多少盎司？幾個湯匙還是幾個小湯匙？需要清蒸或者悶煮幾分鐘還是幾個鐘頭？溫度是幾度？這些都不能含糊，要恰到好處，準確無誤。

我退休 後更有時間「好吃勤做」了，有時我去探望兒女，或者他們回來看我，會指定要吃他們最喜歡的「媽媽私房菜」，我受寵若驚，當然努力表現讓他們一飽口福。

當年離開台灣時，好友阿美送給我四本食譜，歷經幾次搬家，我都不離不棄帶著，它們代表了珍貴的友情。想到我這一生所嘗到的酸甜苦辣，一路走來五味雜陳，但願我能夠「活到老、做到老、吃到老」，人生一大樂事也。