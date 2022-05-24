每次去城裡，母親都讓我陪她遊白寺塔，所謂「遊」，其實也就是走進塔裡看看那個小方龕。我陪著她慢慢拾級而上，走到第三層塔心方室北面牆前，她總是佇立一會兒，凝視小龕裡供奉的小石像。這石像，據說是蘇州人所信仰的「八字娘娘」，可能是三國時期孫堅的妻子吳夫人。

半路上，每當遠遠看見塔影，她總會跟我嘮叨：「北塔是孫權替媽媽修的。」鹽城歷史上曾有孫權祖母孫夫人廟，是後人為孫夫人修的；孫夫人和吳夫人，這兩名與鹽城有關的女人，就是母親心中最偉大的女人。

在母親眼裡，蘇州是幸運的，單是一個姑蘇古城，歷經兩千多年格局未變，有記載、有實物的歷史俯拾皆是。鹽城則因為戰亂，特別是秦漢魏晉期間的戰亂，這段歷史幾近空白，僅孫堅「吏民親附」，青史留名。

根據「三國志」記載，孫堅祖籍浙江富春，父親孫鍾是個忠厚善良的瓜農，母親孫夫人是典型的農村婦女，勤勞樸實，相夫教子，安守婦道。一次，孫堅父子乘船出差錢塘，途中碰上正在岸上分贓的胡玉等一群海盜。胸懷正義、頭腦靈活又有點拳腳功夫的孫堅，路見不平一聲吼，裝成官府包抄抓捕的模樣，東指西點，然後提刀迅速朝賊人殺去，並斬得一個首級。這一英雄壯舉使其美名遠揚，縣衙由此任命他為假尉；不久，孫堅又臨危受命，參與了會稽（今紹興）人許昌、許韶父子在句章（今寧波）造反的平亂，斬其父子二人，名聲大噪，被朝廷任命為鹽瀆縣丞。

孫堅主政鹽瀆期間勵精圖治，發展地方經濟，與民休養生息，贏得不錯口碑，家鄉的青年男女和親朋好友紛紛追隨左右，這些人後來成為他征戰四方的重要兵源。

孫堅還是個孝子，將父母帶在身邊，並為愛好種瓜的父親挖了一口深井，「深三丈，闊一丈。雖大旱，不竭」。孫鍾不因兒子貴為縣丞而作威作福，相反更顯農民本質，種出的瓜又大又甜，自家吃不完，也不賣，無償奉獻給左鄰右舍，即便神仙下凡扮成陌生人前來討吃甜瓜，孫鍾也是笑臉相贈。從此，「瓜井仙蹤」成為傳承千年的美談，當年汲水澆瓜的井，被後人稱為「瓜井」，一直保留至今，成為鹽城著名的歷史遺跡。

跟隨兒子來到鹽瀆的孫夫人，不僅是賢妻良母，低調謙遜，還和善厚道，樂於幫助窮人，熱心慈善。鹽瀆人為了紀念她，在她生前居所附近建孫夫人廟，常年香火不斷。瓜井和孫夫人廟的這些史蹟被明代楊瑞雲編載入萬歷「鹽城縣志」。

孫堅死後，吳夫人被二兒孫權迎居郡城姑蘇，頤養天年並輔政孫權，為東吳立國出謀畫策，功不可沒。難能可貴的是，在戰亂中她還寬容宗教，引入佛教，支持道教，死後捐獻田宅做為佛教寺廟，對江南文化產生一定的影響。

鹽瀆於晉末改名鹽城，鹽瀆與姑蘇、蘇州與鹽城因為孫吳而文脈相通、文化相連，這是母親每來蘇州總要看看北寺塔的一個因素。另一個因素，是母親心裡有根。小時候她常跟我們提起，外婆祖上也是蘇州的，北寺塔是她早在兒時心裡的祖籍地標，來過北寺塔，就算是到過蘇州、拜過祖地了，給心靈一絲慰藉。

母親姓卞，出生在鹽城東十幾里的江家坍，嫁到西北梢與父親成婚。明代，我的老家西北梢是避潮的土墩，海退後演變為先民聚居之地。母親的卞氏祖先在便倉，今鹽城枯枝牡丹園一帶，是明代追隨卞元亨與張士誠起義反元的鹽民，卞氏子弟追隨張士誠征戰南北，後來在蘇州城裡生活十幾年。最後，張士誠不願投降朱元璋，自盡於南京。

朱元璋覺得緊跟張士誠的這批蘇北鹽民是大明江山的隱患，以移民 為由實施報復，將其趕到江淮之間的不毛之地，墾荒種植。卞氏後人是這批被史上稱為「洪武趕散（殺）」由蘇州遷返舊籍中的一支，這支後裔裡，便有母親的祖先在其中。

這些複雜心理因素的交疊，使得生於鹽城的母親與蘇州之間有了一種無以言狀的感情，再加之我們一家也跟隨大學畢業後留蘇創業的兒子定居蘇州，母親的這份蘇州情結又加深些許。人總有許多情結，或是生活中的某件小事，或是說不清、道不明的陳芝麻爛穀子；你越是想忘記它，越會隨著歲月的流逝而更加難忘。