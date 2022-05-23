童年時小朋友都愛來我家玩，我的父母早出晚歸忙於工作，所以請保母照顧我和哥哥；保母有點分心，白天樂於獨自聽紹興戲，我的玩伴便趁虛而入。

小朋友喜歡我家一米寬的小黑板，那是媽媽怕我們在牆上亂塗亂畫，特意買來的。我家的風琴也很吸引人，來自父母曾開辦的一所學校，五○年代初捐給國家，因風琴落伍了，媽媽搬回家讓我們彈著玩。此外，家裡有「小朋友」和「兒童時代」雜誌、小人書、圍棋、象棋、國際象棋、跳棋等，因為父母曾從事教育 ，對小孩的成長挺上心的。

我十歲那年，爸爸突然決定不聘用保母了，他覺得小孩飯來張口、衣來伸手，驕嬌二氣太濃，應該學著做家務，以此培養我們的責任感和動手能力。保母離開之後，父母手把手教我們，並安排我和哥哥輪流做晚飯。起初，我們負責煮一鍋米飯，把菜洗乾淨，後來讓我們炒個青菜；其間，因我們貪玩，忘了及時關爐子，燒焦了多次。至於炒的菜，時而太鹹，時而忘了放鹽，時而太生，時而太爛。對於這樣的錯誤，父母很寬容，終於我們能輕鬆做出晚餐了，也明白了做事要專心。除了做飯之外，掃地、洗碗、洗衣也漸漸成了我們的責任。

初學做家務，頗有新鮮感和成就感，父母常誇我們能幹，但當新鮮感過去後，做家務便成了負擔，我和哥哥互相踢皮球。媽媽一看不對，有一天在門上掛了個小牌子，牌子兩面分別寫上我跟哥哥的名字，說這是「值日生」牌，早上我們要去看今天誰值日。這太有趣了，在學校大家都喜歡當值日生，除了幫老師收作業、打掃教室，有時候還要檢查同學是否帶了手絹？耳朵後面是否洗乾淨？值日生有責任，也有點「特權」。

「值日生」的安排讓我們熱情了一陣子，不久又疲了，媽媽開始「記分」，洗碗記一分，掃地記一分，洗一件衣服記一分，到了月底，她為我們結算積分，一分換一分錢，我和哥哥開始搶著幹活。眼見兒女有可能淪為金錢的奴隸，爸爸出來干涉了，媽媽不得已只好取消了「兌現」，但是可以用積分換文具和小人書。

媽媽具有前衛的眼光，文具店來的任何新產品都逃不出她的眼睛，從此我有了小船和小花狗樣式五彩塑膠的捲筆刀、圓珠筆、有橘子香味的橡皮、畫著白雪公主的鉛筆盒等，同學都喜歡看我的時尚 文具。

有一天，媽媽很嚴肅通知我們周日下午要開家庭會議，這讓我和哥哥盼星星盼月亮，像開會這種大人的事，我們居然也有幸參加了。到了開會那天，在靠窗的桌子上擺著一堆破襪子，原來媽媽召集的是補襪子大會，那時候還沒有尼龍襪，棉線襪一穿腳趾後跟就破了，補襪子占用了媽媽許多時間。

媽媽把一塊塊布料剪好，粗粗地縫在襪子的破洞上，再讓我們沿著布邊一針一線縫好；怕我們把兩層襪子縫在一起，她找出幾個小鐵盒，我們把鐵盒塞進襪子，放在破洞下。媽媽真好，男女平等，我補襪子哥哥也補，我們邊補襪子邊聽媽媽講故事，不知不覺補完了。因為可以聽故事，我們都盼望下次的補襪子大會呢。

童年時學會的自己動手和做事要認真負責的態度，伴隨著我以後的人生，感激媽媽設法把我們哄得開開心心，心甘情願接受了爸爸為我們設計的勞動課。