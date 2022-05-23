一九五七年暑假回家，要返校時，四叔交給我一件袍子，要我帶到上海去，能賣得三塊、五塊錢就好了。這件袍子的袖子和前襟上鑲嵌著複雜圖案，描金繡銀的做工很精細，我的祖父在晚清時當過知縣，這是他坐堂審案時穿的官服。

這件官袍是經歷過抗戰的劫後餘生之物，日軍打來時，叔父全家人逃難到鄉下去，常有宵小之徒鑽進空屋，也有鄰居順手牽羊；一年多以後再回來時，櫥櫃裡的衣物差不多都空了，唯有這件袍子被丟棄在地下。實在是因為它毫無用處，既不能當抹布用，撕開來也不適於給小孩做尿布，所以才逃過這場劫難；還聽鄰居說，有個李姓頑皮少年，曾穿著這件袍子，在外面嬉戲玩耍。

我的叔父是落魄文人，少年時受過良好的舊式教育 ，寫得一筆好字，正草隸篆都在行，也能畫上幾筆花鳥蟲魚，每當縣裡有文化活動時，鎮上就找他要字畫作品，送到縣裡往往能入選當展品。關於他的篆刻功夫，聽一個行家評論說：「有相當造詣。」

抗戰後期，叔父曾被新四軍請去刻字，一個多月後才回家，刻了些什麼他從來不談；不過他後來只能在這農村小鎮上以刻圖章謀生，好在郵局有規定，取匯款單或掛號信時必須蓋章，所以他每天都能接到幾筆生意，刻一枚印章收一毛錢。但他每天缺不得二兩燒酒和半碟花生米，口袋裡就難有餘錢。

我回到復旦大學後，趁一個周日專程乘電車到市區去，在上海福州路上找到一家買賣戲劇服裝的商店，店家看過祖父的官袍後出價六元（當時可以買到三十多公斤大米），我當時就毫不猶豫地做主賣了。臨別時我故意問了他一句：「請問，這是什麼樣的官員穿的？」他回過頭來再看了袍子一眼回答說：「是最小的官員穿的。」臉上充滿了鄙夷與不屑。

也難怪他的反應，從前的戲劇舞台上，出場的不都是王候將相、六部尚書等大官嗎？偶爾有七品芝麻官上場，往往都是扮演配角甚至丑角，只有明朝潔身自愛的清官「海瑞」除外。