《老物件情懷》特殊通行證

作者保存的「台屬證」。

那一天，市裡的城南公園舉辦大型文娛演出活動，聽說從北京 來了幾個明星歌唱家，我急於去觀看，但入場票已提前按單位配送了，所以很缺。我因為公差回來，進門時沒票，當驗票員攔住我時，心急之下我便從證件夾裡抽出一張紅色卡片給他看；那人看了看，又愣了幾秒鍾，然後揮揮手，微笑著放我過關。

身旁還有進不來的人，露出羨慕的目光，並問驗票員：「他是有什麼特殊通行證？」驗票員回答：「台灣的。」那人一聽，驚訝地自言自語：「哦，台灣來的客人。」我心裡直笑。其實我也只是拿出那張卡片試一試，沒想到成了我的特殊通行證，至今我還保存著這張「台屬證」。

「台屬證」上面註明「湖南省人民政府台屬事務辦公室一九九三年七月製」，編號為05025724，背面寫有我和台灣親屬的姓名、出生年齡。自從我有了這一張小小的卡片，區裡、市裡的政協聯誼會我都是單位代表，還要我發言，這一來很多單位的領導也就認識了我，我要辦件小事自然也不難了。可是在還沒有這張特殊通行證之前，我真受夠了怨氣。

尤其是在六、七○年代，我家有親人在美國，也就是「海外關係」的家屬，我姊夫的老弟是抗日老兵，一家人在台灣。當年有了這些嚴重問題，都屬要警惕的階級對象，於是我的小弟曾聽從媽媽的囑咐，拿著父親民國時期身穿副官軍裝、佩戴手槍的抗日照片，還有跟隨商震將軍陪同蔣介石、宋美齡等在重慶醫院看望傷病士兵的珍貴合影，都偷偷燒毀了。

那時在美國工作的老叔，常在電話中痛心地說：「對不起，是我連累了你們。」那時的國際電話費太高，我用錄音磁帶，每天讓爸爸給老叔說幾句話，匯總一次寄過去。中風癱瘓臥床的媽媽也在磁帶錄音時哭喊著：「茂學弟啊，在北京從小分開就沒見過你，你要給我寄藥來治病啊。」聽著媽媽可憐的哭喊，我們在旁的兄弟姊妹都哽咽了。不久，海外寄來了幾包花旗參和治療爸爸皮膚病的藥膏。

後來老叔回到了台北，一九八九年夏天，老叔說要到香港、上海、北京看看，也要來邵陽看看哥嫂一家。當年還沒發台屬證，那時又正遇中國政治風波，我考慮等「大氣候」溫暖些再來吧，這一拖，親人間成了永遠沒見面的遣憾。

最遣憾的是，一九八一年我大兒子十一歲時自高小畢業，在報考邵陽市二中重占中學時，距錄取線只差兩分。我找了一名大學教授朋友，他有同班學友在二中教語文，我表示兒子讀小學時曾參加太原市「小學生」雜誌全國性徵文，連續兩年獲兩次一等獎，得到學校大會表揚，詢問招生 能否以「特長」優待錄取呢？招生的說差一分沒上線也不收，要我去找校長、找書記、找教育局 的領導，但我並沒有那過硬的關係。

那年，我老叔說要我兩個兒子去他居住的新澤西洲上學，我的妻子不願意兒子離開身邊去海外。我怨兒子早出生了十二年，要不到了一九九三年發了台屬證多好；我知道，有了這張通行證，當時有升學等困難的台屬去找了地方台屬辦，都得到了「酌情照顧」的批示。

唯「分數論」使我有特長的兒子失去了上重點中學的機遇，後來因傷心，他上大學也不再學文了，憑著「敢於創新」的特長，成了小有名氣的經商老闆。

記得在領取台屬證前一天，單位辦公室通知我，「老孫，你有好消息啦，上面通知你明天去市府辦理台屬證」。你看，連同事都是一口羨慕的語氣。第二天上班，我趕到市府台屬辦，已經有幾個人在排隊，他們一見我，認不認識沒關係，都如同親人樣熱切地說：「喲，又是我們台屬朋友來了。」

改革開放後，市內出現了一家國營的「友誼商場」，友誼商場有進口的各種菸酒、零食、化妝品、兒童玩具及外面稀缺物品 ，但不是所有人都可以進去。因為老叔常給我家寄美元，我兌換後有了外匯券，又有台屬通行證，就常大搖大擺地進去，直到一九九五年取消了外匯券，友誼商場也就退出了消費舞台。

現在我的台屬證也不是什麼通行證了，但它是我人生中一頁有紀念性質的歷史。