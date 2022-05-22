《老照片說故事》最幸福的人

公寓民宅，樓上露台種著一些植物。

我想我一輩子的人生都在不停學習，因為好學不倦，因此來美的三十多年裡，再艱困的環境也阻礙不了我學習的欲望，因此在不同的環境中認識了不少好同學。丹尼斯就是我在市立大學求學時的同學，因為都有同樣的跳舞丶音樂興趣，所以成了莫逆之交。

他因為幼兒時期就在美國成長，所以不諳中文，我和他交談必須要用我這半吊子的英文去試著溝通，所以和他的來往通訊並不是很順暢，時常要忖度猜測。上周開始知道他搭飛機飛往南部的許多城市，去參加音樂季盛況活動，例如佛羅里達丶紐奧良丶諾拉等地，他三不五時會傳簡訊，寄來一些行程照片與我分享。

在他寄來的三張照片中，有一張照片我看不出來有何特別？那張照片看來就是一張普通的公寓民宅，樓上露台種一些植物，有何特殊呢？於是我寫信去問他：「這是你住的朋友家住宅嗎？」他馬上補寄了一張他所住的麗池酒店豪華外貌，並加以解釋說明，他拍那家民宅，是因為很喜歡樓上精緻的露台，這才讓我明瞭，人們不會珍視他們所擁有的，卻稀罕他們沒有的。

我初到美國頭兩年，英語程度難以謀職，只好和一些年輕人擠在一家大型的影印公司，在金融區為律師事務所影印文件，同事都是一些年輕男女。當時就發覺一個怪現象，一些美國年輕女孩明明是漂亮的金髮，卻把髮色染成東方人的黑髮，而一些東方女孩卻把黑髮染成金髮；我想她們是希望變花樣，看看染成自己所沒有的髮色會是什麼模樣？這不就是我和丹尼斯的現況嗎？

他從小在美國長大，所以他並不珍惜這裡的生活環境，可是他照片中的公寓樓上露台，和我在台灣所住的公寓三樓一模一樣，我已厭倦了「上不著天、下不著地」的感覺。就像我常在中國旅遊，當車子穿梭在各大都市，我看見當地人住在五丶六十層的大廈樓宇中，我的感覺就是，人們與那些住在雞籠裡的雞有何差別？

我因厭倦住在公寓樓上「籠中鳥」的生活，所以來美後，馬上砸錢買下這棟小巧的花園洋房，雖然現在人去樓空，但我覺得這就是我安身立命的「王國」。我可以在後院享受耕讀之樂，聽著在香椿樹及棗樹上唱歌的小鳥，我會馬上拿出手機 錄下牠們美妙的歌聲，看著天上的藍天白雲，想著自己就是這世上最幸福的人。