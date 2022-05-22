「一生不出門，是個大福人」，這話雖然與當下資訊時代格格不入，可幾十年前卻應驗如神。

筆者自工作以來，從上世紀八○年代初開始，歷年都赴江北安徽安慶市大學或中學考場，興沖沖地參加高等教育 自學考試。由於安慶所轄八縣一市的考生數日內高度集中，外地考生投宿猶如上「蜀道」。

一九九六年春天，我懷揣准考證，從天柱山麓潛山縣梅城的安樂窩，擠上一輛中巴，意欲去安慶考場搏一把。如果最後一門課通過，大學本科自考的所有必考和選修課都畫上了句號，只等去主考學校安徽師範大學進行論文答辯，就可樂滋滋拿畢業證書了。

到了目的地安慶市，首先找容身之處，第一站是宜城飯店，還沒進去就看見那兒與平日不同，樓上樓下裝飾一新，隔沒幾米就有一名員警站崗。看到那陣勢，無疑有重要會議或活動，我乃一介平頭百姓，還是走開為妙。

「七仙女傳說」中的「七仙女」，故鄉據說就在安慶，因此在進城主要幹道的交叉路口，有一個大型白色七仙女群雕樹立在那裡。在仙女們的注視下，我沿途又急匆匆走進了車站飯店、水電局招待所、安慶日報招待所等地，答覆我的是清一色「客滿」，偶爾還有不屑一顧的眼神迎送。

我非常疲倦地隨一群考生「盲流」走著走著，糊裡糊塗跨進了狀元府，一打聽住宿價格，不禁倒吸一口氣，身上的錢恐怕只夠在這裡開銷一夜。

都說黃山腳下的休寧縣是中國第一狀元縣，先後考取十九名文武狀元，而明代以前安慶文風凋敝，沒有出過狀元。有趣的是自從建成振風塔，安慶境內文風煥然一新，果然昌盛不已，先後出了黃信等七名狀元，非常了不得。這狀元府或是為紀念安慶出了狀元而興建的吧！他們接待的賓客，估計檔次不低，罷了，現在我還是一名窮酸自考學生，等搖身神變成為「狀元」時，再來這頂級賓館風光。

徘徊在狀元府門口，我茫然不知所措，聯想到某幾名考生曾露宿街頭簷下的經歷，身上的內衣忽然濕漉漉了。那一瞬間我有點後悔，本來完全可以不到安慶來，在家待著多舒服，可這回鬼迷心竅，偏要參加這難得要命的自考，圖什麼呢？其實什麼也不圖，普通職工擁有高中畢業學歷，評初、中級技術職稱也夠了，自考拿一個大學學歷，純粹是死要面子活受罪。

由於這次考場在師範學院對面，我不便去江邊尋宿，那路程間隔太遠，不得已之下，只得由狀元府往回行走，像篦子刮頭皮屑和藏在頭髮裡的蝨子那樣，一家家乞求留宿。或看我等幾人老實巴交，或看我們憔悴不堪，一家小旅社的兩名大姐在討論之後，毅然決定輪流回家休息，讓出了值班臥室。

謝天謝地，我們終於有了睡覺和複習的場所，雖然臥室裡鍋碗瓢盆什麼都有，繩子上還晾著來不及取走的女人衣物，可我們依然愜意，慶幸遇到了兩名善心人。