據考證，現代足球 起源於中國古代的「蹴鞠」，早在戰國時期就有「蹴鞠」的記載：「臨淄甚富而實，其民無不吹竽、鼓瑟、蹴鞠者」；到了漢代，出了一本詳細記載蹴鞠運動的教材「蹴鞠二十五篇」。唐代時，蹴鞠運動得到很大的發展，無論是蹴鞠的製作還是規則都得到了改善，各地甚至還成立「女足」；宋代時，跟現在的巴西 一樣，蹴鞠成為國球，從皇帝公卿到黎民百姓，無不熱愛蹴鞠運動，就連小孩子也喜歡踢兩球。所以在二○○四年，國際足聯確認足球起源於中國，蹴鞠即現在足球的雛形。

打開宋朝人的朋友圈，頭條往往是足球比賽，北方金人不斷入侵的新聞，只能放在足球後面，宋朝人人都是蹴鞠迷，對蹴鞠的瘋狂熱愛，一點不亞於今天的球迷。現在的球迷可以透過電視觀看足球比賽，宋人想看球也有許多途徑，一個是買票去勾欄瓦肆觀看。勾欄瓦肆相當於現在的大型娛樂場所，裡面有唱戲的、說評書的、耍雜技的，蹴鞠表演是重頭戲，一些球技好的「球星」，甚至以此為生計。另外一個途徑就是去那些運動員 自發組織的「齊雲社」、「圓社」觀看比賽。

這些社團相當於民間足球俱樂部，宗旨是大力推動蹴鞠健康發展，專門組織一些促進交流的活動和增加感情的比賽，並且規定不許做「人步拐、退步背」等危險動作，因而受到廣大球迷的稱譽和讚賞。此外，每一個空閒場地都是臨時的「足球場」，這些地方大人小孩踢球的身影無處不在，經常出現「球終日不墜、足不離球、華庭贍養」的盛況，人數遠超廣場舞大媽，從陸游「晚春感事」一詩可窺見當時踢球的熱鬧場景：「蹴鞠場邊萬人看，鞦韆旗下一春忙。」

唐朝足球改進了工藝，將之前沉重的皮革換成用豬尿囊做內膽，有外皮包裹，是可以充氣的空心足球，無論彈力還是重量都得到了升級；唐代時，改漢代六片蹴鞠為內縫空心八片。宋人工藝更加精湛，由八片改進到十二片，這樣的蹴鞠也就更加圓了，所以宋朝運動員踢的空心皮球，已經與現代足球非常接近。「皇朝事實類苑」說宋朝的蹴鞠：「今所作牛彘胞，納氣而張之，則喜跳躍。」蹴鞠充氣的時候，有個叫「打揎」、類似鼓風機的裝置。打滿氣的蹴鞠重量，是要符合「國標」的，即「十四兩」。

宋朝蹴鞠比賽規則大體有兩種玩法，一種是比較自由的「白打」，就是兩支球隊派出相等人數，在場中輪流表演，要用除了手以外的其他身體部位頂球，做各種高難度動作。手不許碰到球，球也不能落地，由專業裁判打分，有點類似現在的花樣足球，側重於技巧和觀賞性。

另外一種打法叫做「築球」，側重於團隊的對抗性，比賽雙方各派十二人（也有十六人），穿各自的隊服。球場內有球門，每個球員有各自的分工，承擔不同的任務，兩個隊以進球數量定輸贏，比賽時有「都部署校正」和「社司」在一旁監督，相當於正副裁判。

「水滸傳」說高俅原本是街頭玩足球的小混混，有一次端王踢球時，球落在高俅腳下，高俅抓住這千載難逢的時機，使出一個漂亮的「鴛鴦拐」，將球穩穩地踢還給端王。這一球，從此改變高俅的命運，他一路高升，官居太尉。

「金瓶梅」寫西門慶在麗春院看李桂姐踢球：西門慶吃了一回酒，出來外面院子裡先踢，又教桂姐與兩個圓社踢球，「一個捎頭，一個對障，拗踢拐打之間，無不假喝彩奉承」。宋徽宗趙佶喜歡看宮女踢球，並為宮女隊寫詩作賦：「韶光婉媚屬清明，敞宴斯辰到穆清。近密被宣爭蹴鞠，兩朋庭際再輸贏。」

「史記·扁鵲倉公列傳」記載了一個為踢球而獻身的宋人項處的故事，項處身體不適，醫生診斷出他有「牡疝」，病因出於房事，其實也不是什麼大病，醫生叮囑他不能過度勞累，要多休息。項處不聽醫生的忠告，跑到外面去踢球，結果吐血死在球場上，由此可見宋人對蹴鞠的狂熱程度。

競技比賽就要分勝負，足球當然更是如此，宋朝比賽結束後，雙方球員互相作揖行禮，以示友好。作為獎勵，勝者獲得銀碗和錦緞，輸球一方則要接受羞辱性的懲罰，用白粉抹在臉上，然後接受鞭打。