《老物件情懷》刻印章之樂

作者弟弟刻的印章。

一九四六年我進入杭州初級中學，是抗戰勝利後招收的第一屆學生，勞作課的老師是沈濤，他是抗戰前杭州藝專的第一屆畢業生，曾師從潘天壽等名家；這時他已馳名杭城藝術界，我們常在書畫展上看到他的作品。

他教我們這些孩子仍然很認真，看來他不只是在教美術，而是在美化下一代的人品和心靈。我們跟著他學過紙工、泥工、木刻，進一步學習刻印章；我們看見大人常使用印章，畫家常在畫上蓋上自己的印，所以都興致勃勃地學刻印。

沈老師幫我們省錢，教我們先在磚頭上練習，把磚頭敲成小塊，磨成印章大小，再用舊陽傘的撐條磨成刻刀，接著對著鏡子在圖章上寫反字。這都是新鮮事，又不需家長花錢，還增長我們的動手能力，大家都很有興趣。刻時一筆一畫都要小心，萬一刻斷一筆，就得把所有刻好的字都磨掉，重新來過。

有點基礎後，沈老師教我們去印章店，在店家一大堆報廢的石料中選材料，價錢很便宜。我給自己刻了一枚圖章，只有名字，沒有姓，字可以大一點，好刻一些。我興致勃勃地把課本都蓋上印，以後每有新書就蓋上一印，保留多年。我弟弟後來也進了杭初，他學刻印時把姓名葉次凱簡化成「葉K」，更好刻。沈濤老師把我們領進藝術之門，每一種藝術門類都引起我們極大的興趣，體會藝術的人生是多麼有趣。

八○年代，我在母校的校刊上發表回憶，提到上述情節，當時沈老師已九十多歲，特地寫信給我，還寄來他精美的作品集。他寫給我的信有十幾頁長，每個字有核桃 大，說明老師視力不佳了。我這才知道，他五○年代初就調到金陵藝術學院任教授，他畫的一張年畫（兩個孩子抱和平鴿）風行全國。

我初中時受到刻章熏陶，這種興趣保持了一生，加上我老家青田以出產圖章石著名，汽車 站邊上就有出售印章石的禮品店，每次回老家都要買幾塊回來當紀念。

家中小孩老大、老二先後結婚，我想加深他們對故鄉的印象，一九九○年請老家的弟弟給他們兩對夫妻各刻一枚青田印章，同時在印章的一側刻上一句題詞，四句題詞連在一起就成「山青水碧甌江美，高市就在甌江邊，身在北國懷故里，青田高市是家鄉」，其中「高市」是我們家的村名。弟弟刻好後用老家海產品紫菜包好，以免郵寄時損傷，孩子們拿到後愛不釋手，他們的朋友也很羨慕。

青田圖章石和壽山石、昌化石及巴林石，並稱為中國的「四大名石」，八○年代我們學校和日本德島的一所學校建立友好關係，我和對方的英語老師山田耕三負責兩校的聯繫。我請家鄉的弟弟代我給山田先生刻一隸書體印章，印章邊上題刻「海內存知己，天涯若比鄰」，山田很喜歡這枚印章，每次來信都簽名蓋章。

十年後我家老三結婚，當時他已到加拿大 ，我弟弟也刻了一對印章送給新人，印章邊上分別刻著「我是青田人」、「我心在中國」，孩子們每每看見印章和邊刻，無邊往事湧上心頭。刻印既是藝術，印上的題詞蘊藏刻者的期望和信念，有收藏和紀念的意義。

我後來又用青田石刻了一枚藏書印，每本書上都蓋上一印，沈老師當年的培育，在我身上也算開花結果了。一九四九年六月初中畢業時的師生合影，我一直保留著，沈老師那時穿著西裝神采奕奕。二○一一年他以百歲高齡在深圳去世，我致電他的女兒沈渺表示哀悼，提到這張保存了六十多年的老照片，沈緲要我掃描一張給她作為紀念。這張照片使我們這些當年的老學生，深深地回憶起沈濤老師對我們的培育與教導。