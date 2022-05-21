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一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

告別青春

王映涵

不知道是心遠地自偏，還是睡眠障礙的影響，我的生理時鐘改變之後，連帶影響了我的身體狀況，服用藥物也始終降不下來。

疫情蔓延仍不影響氣候，春夜的雨聲讓我想起杜甫的好雨知時節，為的是潤澤萬物，手腳冰冷的我加上氣溫驟變，更加憂鬱起來。

有一天，爸爸趁著連假說要去台北石門拜訪山上友人，本想沒幾分耐性的他，必定會折返，沒想到順利地開車過關渡。

我想起求學時的時光，還有北藝大的戲劇表演，如今很多活動暫停，我也成為被人割捨的邊緣人。

那些具有紀念的照片跟信件，代表過去的自己，雖然時光匆匆，那些人都不復見，要丟棄卻又捨不得。想起你曾經跟我一起觀浪拾貝，留下細沙跟許多記憶的碎片，拼湊吉光片羽寄給遠方的你，卻沒有消息。

許多人搭起了帳篷，彷彿海邊的自然可遠離塵囂，不似都市疫情緊張，帶著微雨的北海岸，海風嗚咽著已經逝去的歲月。

爸爸訴說童年時零用錢都要自己想辦法的往事，畢旅就是在石門洞，風雨不停，我們拍照留念，那些直接上雲端的數位照片，不知道跟爸爸書房的黑白照片相比，意義是什麼？

山上氣溫低又偏遠，闖出名氣的肉粽溫暖口腹，但也帶著油膩。擔心歸途堵車的爸爸連忙駛向台北，我看遠方消失在霧中的風景，知道這趟旅行告別的不只是爸爸，也是我的青春，算是一種追憶吧。  

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