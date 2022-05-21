一九六三年秋天，我入讀廣州市二中，記得上第一堂語文課，走進教室的是一名身材嬌小的年輕女老師；她身穿白色暗花短袖襯衣，束腰淡綠色長褲，纖手持著講義，神采奕奕地微笑，令人頓覺眼前一亮。她自我介紹姓蘇，今後就是我們班的語文課老師。

蘇老師的教學頗有水準，她講解課文條理清晰，教授語法文句循循善誘，使我們受益良多。令我印象最深刻的是，她對我們的作文要求十分嚴格，評語往往簡明扼要一針見血，不時還需按其要求重寫再提交審閱。她打分也比其他語文老師嚴格，一篇作文在她的手上能得到七十分，我便自覺算是好成績。在這樣一名嚴師的教導下，我在寫作方面打下較為紮實的基礎。

後來工作時正處文革時期，「抓革命、促生產」之風盛行，單位領導也熱中牆報宣傳，每逢紀念日或有重大事件發生。我是牆報重頭文章的撰稿人，洋洋灑灑的數千言應景文字一揮而就，內容大都是些緊貼時髦、空洞無物的八股之作，讀者無幾，然而卻讓我略曉所謂批判文章是如何炮製出來的。

改革開放後，我工作的港口復辦了內部報刊「黃埔港報」，兩港合併後改名為「廣州港報」，每周出一期共有四個版面。那時我已調去局計算機站工作，開始在港報上發表一些有關港口開展電腦應用的通訊報導，後來與該報編輯部人員接觸多了，自己執筆之手有點發癢，便不時給港報的文藝版投些詩詞或文化方面的稿件，大都獲得發表，據反應還受到讀者們的歡迎。自此我便寫作不止，年年被局宣傳部評為港報積極通訊員。

給港報寫稿，讀者是全局職工，自然不能馬虎了事，每篇文章如何選擇題材、謀篇布局、遣詞造句，都要認真思考謹慎下筆，一篇稿子改完又改是常事。如何吸引讀者的興趣和注意力，更是我首要關注的問題。

當時個人電腦剛開始進入大眾家庭，如何使用和發揮電腦功能是人們的迫切需求，我身為一名電腦專業人員，為初學者提供電腦常用的基本知識責無旁貸。於是我在港報上先後發表了一系列相關的文章，如「網上衝浪 」、「 網上擷英」、「用電腦玩VCD」和「用電腦玩相片」等，向廣大讀者介紹如何用電腦上網、收發電郵、觀看影碟和修改相片等較有趣味性的知識。

與此同時，我結合工作中的心得體會，分別向中國的電腦報刊雜誌投送帶有專業性的稿件，有些得到他們的採用。如交通部主辦的科技雜誌「交通與計算機」，就發表過我的「關於廣州港引航站排班調度系統的設計和應用」一文；全國性的大報「計算機世界」也刊登過我的文章，有一篇還被評為二等獎，獎品是一台愛普生彩色噴墨打印機。

在一九九○年代中期，我試給廣州某報業集團的「周日閒情」版投稿，記得第一篇是關於下圍棋的小文章，名為「棋趣」。有一天同事告訴我說：「報紙上有你名字的一篇文章。」我才知道該文被採用了。我受此鼓舞，於是再接再厲繼續向該版投去幾稿，亦相繼獲得發表。

有一事說來好笑。某天我收到該版編輯發來一信，說是以後投稿也可直接寄給其本人，我自然十分高興，但看了簽名卻費盡心思猜不出此人性別，那日後發信該如何稱呼？總不能寫為「某某同志 」吧？思來想去，只好冒昧打電話到該報社文藝編輯部，心想一聽聲音便知分曉。

誰知接電話的人卻說對方外出了，我只得硬著頭皮問道：「此人應稱先生還是叫小姐？」對方頓時警惕起來，我連忙解釋，才被告知應稱為小姐。在她的審閱和編排下，我的一些拙文得以在該報的「周日閒情」版發表。若有某些稿件內容等不大合適，她也主動推薦給該報的其他版面；在她的熱情指導和幫助下，我的寫作能力逐步提高，投稿方式也不斷改進，對此我至今心存感激。

來美定居後，當生活和工作慢慢穩定下來，我又重新拿起筆，將自己大半生的各種經歷和感受訴之於筆端。某次我上網瀏覽，不經意間發現，我曾在某華文報紙發表的一篇拙文「三峽的紅葉」，竟被北京 師範大學選用，作為語文八年級下冊第四單元的綜合檢測 題之一；出題者根據拙文內容，作出五道題目讓學生回答，方式為問答、查找、選擇和寫一短文，並分別標出相應的評分標準，這令我感到欣喜。