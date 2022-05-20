我在二戰後一年出生，小時候物資缺乏，雖然過的不是賽珍珠在「大地」所描述的饑荒生活，但是大家都是省吃儉用的過來人。

每天早上，爸爸提著皮包出門時，我總會向爸爸要零用錢，從每天一角開始，後來升到兩角。我多是花一角買糖果或酸梅吃，另外一角投進竹筒撲滿；到了過年時，媽媽用菜刀劈開竹筒，用那些錢去買新衣服給我們穿，上小學後則用來買書包或筆紙。

祖母早逝，祖父獨居，父親是第三個兒子，每個月老人家有十天到我們家來用膳。我們很盼望那十天，因為那時三餐可吃到白米飯，平時三餐都吃粥。這習慣直到大嫂進門後，母親怕被外人講閒話，才改為午餐吃米飯。住的方面，幸好祖先留下百年老屋，我們不必為住家而煩惱。母親辛勞地養雞鴨，過年過節時家人才有口福，解了「三月不知肉味」之饞。記憶中，白斬墨魚與芋頭做的鹹芋泥是年夜飯的精華，一年一度才吃得到，魚丸則在過年過節才上桌。後來我離開家鄉，不管是從台北或從國外回家，母親一定準備好各式各樣的魚丸，放在飯桌上，讓我重溫過年過節的喜悅。

在穿衣部分，上學後我們穿的衣褲，雖是整齊清潔但布料粗劣，每次買褲子母親總要多留一些長度，以備長高後還能穿，所以不是「短褲太長」，就是「長褲太短」。

母親自己幫我們剪頭髮，說是剪頭髮，不如說是剃光頭；每次剃完頭，我的髮型總像以往電視劇「八千里路雲和月」的主持人凌峰，無法（髮）無天，光可鑑人。

說到穿鞋子更是慚愧，我一直打赤腳上學，從家裡到學校須走過阡陌小路，路面鋪滿煤炭末、小石頭。奇怪的是，習慣後腳底生繭，走在上面健步如飛，並不覺得痛。我的第一雙布鞋是小學五年級時才買的，當時我是班長，每周一的周會升國旗要站在前排，為了維持班上的「面子」，母親才買了一雙「回力牌」布鞋，讓我升旗時可穿。

話說回來，我們家看似落魄但擁有土地，算是「居有家」的小地主，不必租房子，有幾個同學家租用我們的房子；如果說我們家過的是苦日子，那他們就更苦了。還記得郊外農家來的幾個同學，沒有書包，用一條布巾包著書本和鉛筆，揹在肩膀上下學。

當時苦中作樂的怪事就是看電影 。我從小就喜歡看電影，但財力僅夠到北門「新舞台戲院」看便宜的二輪影片。放映英語片時，雖有中文字幕，但不知道是不是戲院老闆怕觀眾不識字，竟然請了一位說書的，操著閩南口音，用廣播器作劇情的說明及對話的翻譯。不幸的是，該仁兄的中英文程度都非常有限，不時會繪聲繪影地加上他個人的意見，算是畫蛇添足，不聽他的翻譯，我們可以了解八、九成的劇情；聽了他的翻譯，則變成三、四成。