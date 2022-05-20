一天在公車站上，遇到了一名六十年前在團市委工作時的老領導，寒暄幾句後，我問他要到哪裡？他說要到市區養老院 去探望已滿百歲的老母親。我說：「您都八十出頭了，還有老母親，真幸福啊，祝您母親健康長壽。」他說了聲謝謝，就趕快上了公車。

我這名領導平易近人，對我有著器重之恩。幾十年前我在濰坊市報上，發表了所謂的詩三首，其實都是一些鼓動大躍進的口號；他至今念念不忘，見人就介紹說：「他會寫詩。」每每弄得我不好意思。

這次他說自己的母親已屆百歲，我聽到後特別高興，想起我的母親四十七歲就被病魔奪去生命、全家人哀痛不捨的情景，更加感悟到人要活到百歲，是多麼的不容易，我隨即產生了前往祝壽的意願。想到做到，我立刻把前幾年二妹送我、裝在鏡框裡的十字繡大壽字，找出來擦拭一番，兩邊分別寫上了祝壽語和落款，一切準備妥當，隔天上午就去探訪老人為她祝壽。

次日上午，我抱著玻璃鏡框裡的大壽字，出門上了公車，忽然聽到有人在喊：「秦老，您要上哪兒？」我回頭一看，是晚報的兩名記者，聽完我的說明，他們異口同聲地說：「我們也去看看吧，可以嗎？」我還沒來得及回話，其中那名女記者說：「我從來沒見過百歲老人呢。」我說當然可以，說著說著公車到了站。下車後他們搶著抱著大壽字，很快就到了養老院。

進養老院後和值班員說明來意，她引導我們到了老人的住處，老人正在睡覺，我無法交流。值班員說：「近期老人整天就是這個狀態，睡一陣醒一陣、迷迷糊糊。」我請教值班員：「她的家人有在這裡嗎？」值班員說：「沒有。」

聞聽此言，我感到今天做的決定太倉促，自以為她肯定有家人陪護，所以沒先打聲招呼。這下可好了，既不能和老人說句祝壽的話，也無法把大壽字直接交給她的家人，太尷尬了。只好拜託養老院的人，幫我轉交給他們家人，隨意跟來的兩名記者，似乎也有些失望。