《老照片說故事》飯桌上表演的男孩

幼時的浩研在飯桌上亮相表演黑貓警長。

我們夫婦一九八一年成婚，次年兒子誕生，因恰逢我中舉考取研究生，母親出主意說，就在浩字輩後加個研字以茲紀念，遂得名「浩研」。

一九八四年我來美求學，妻子緊隨其後來伴讀，我們只好把近三歲的浩研託付給我父母照顧，以至於約四年與牙牙學語的雛兒相隔大洋兩岸不得見。窮學生無力安裝電話，除了寫信外，我們還設法在磁帶上錄些甜言蜜語，寄給在上海的父母和浩研收聽，以表思念之情並收「家音抵萬金」之效。

父母與浩研依樣畫葫蘆也給我們寄來錄音，聽見浩研以他童稚卻裝老成的聲音道出：「爸爸媽媽你們好。」頗像當年文革旗手問候紅衛兵時的官腔怪調，令人不禁莞爾。

浩研七歲時，我終於辦妥一切手續，讓我父母於一九八八年底把他帶來美國，祖孫三代歡喜團聚。次日即一九八九年元旦，甫抵新住所的浩研不顧勞頓，急於展示他在中國學到的朗誦和表演才華，站到我們租處飯桌上，表演他拿手的黑貓警長角色，自然獲得父母久違送上的熱烈掌聲。

我還及時按下快門，為他留下一張伶牙俐嘴又手舞足蹈的照片（見圖）；雖未經戲校訓練，浩研能不緊不慢地敘說台詞，展現精湛演技，似乎預示了他在這個新國度人生舞台之寬闊與精采。

然而語言不通無法與同學交流，浩研起初十分焦慮，陷入彷徨，後來進入英語補習班，強化語言訓練，方始適應環境。他從小喜歡繪畫和美術，還在南方阿拉巴馬州 時就進入專門藝術高中學習美術，畢業後如願考入全美著名的芝加哥藝術學院，專修繪畫、攝影 和電腦影像設計等多種藝術課程。

畢業後，浩研曾為華盛頓郵報等新聞與文藝單位工作，最終因追求瀟灑而為自己打工。他自設網站，承接各種影片攝製和影像編輯等工作，倒也終日忙碌，還曾多次獲得業內好評和獎項。

布魯克林公共圖書館有個名為「室外大學」的教育項目，聘請身為移民的專家、人才為民眾提供多種免費課程。由於疫情 略緩解，加上大家對線上授課方式已厭倦，所以室外大學的課堂，就設在展望公園著名景點船屋旁的大樹下，直接面對面授課。

草坪上擺放塑料椅供聽眾使用，儼然湖光石橋伴書聲，一派靜謐書院景象。四月裡一個風和日麗的周末下午，浩研身為專業攝影師也應邀擔綱演講，攜帶他的攝影器具粉墨登場，為十多名預先報名的攝影愛好者講授紅外線與攝影的聯繫以及相關奧祕。我身為家屬有幸參與課堂，親眼見到疫情後民眾依然保持高昂的求知欲，同時也為兒子能從容上陣傳播新知，感到振奮與驕傲。

浩研顯然有備而來，一上課就給大家發放講義提綱，還讓學生簡短自我介紹，既互相熟悉又活躍氣氛。浩研和學生緊密互動，逐一向大家展示他的電子相機裡用紅外線探測到的圖像。

那時我正站在外圈，浩研就以我為目標，讓大家觀察在紅外線穿透力作用下鏡框裡的我，看上去就像沒戴太陽眼鏡一樣。課後聽眾意猶未盡，又自動圍坐一圈，互相交流心得體會。有個叫尼克的男生還帶來自己烘烤的甜麵包與眾人分享，大夥邊吃邊談，倒像是在滿院春色中續開茶話會了。

浩研與學生融洽相處的場面，讓我重憶他當年在飯桌上稚氣未脫的模樣，而今他在講台上的一招一式，似仍保持了自小養成的台風和套路，只是如今的他已得心應手，遠非昔日毛頭小孩所能比擬。

作為兼職教師給學生上課施展身手，浩研的首秀獲得圓滿成功，應可預示他人生舞台的進一步開拓和延伸。