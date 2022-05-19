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前些時候我幾乎天天都收到同一個號碼的來電，因是新的號碼，所以被置於靜音功能以防詐騙，我也毫不猶豫一一刪除。過了幾天大學閨密來電告知，某某人已退休來美，跟我們同住一州，竭盡所能找到她，想舉辦一個攜家帶眷的聚會，向我為數十年前的誤會當面致歉贖罪，並強調他的太太（好友笑說是當年的共犯）鼓勵並支持他的想法，以摒除橫於心中多年的悔憾。

天啊！原來是我的初戀男友在台灣分手幾十年後走向我，我怪怨好友未何不先徵詢我的同意，就擅自把我的電話號碼給他。她說是想給我一個驚喜，我調侃她是在導演 一齣浪漫愛情偶像劇嗎？是想看我層層撕開結痂已久的心傷嗎？好友，不好意思，我決定棄演，讓妳失望了。

好友說：「原諒他人是美德也是福報。」我回說：「原諒需要儀式嗎？」況且這些陳年舊事不宜再浮上台面了；她明知我要向先生細說從前會是一件艱鉅的工程，我要她不要再鬧，我不想在夕陽無限好的暮年再掀漣漪，所以堅拒他們的努力。

如今再回首看待那段曾讓我痛澈心扉的愛戀，不過是生命中一場曲終人散的盛宴，不若數十年前飽受情傷的時刻，想擷取那段刻骨銘心的印記，卻因為太痛無法成文。今日再次為文，一樣的題目「倚君看斜陽」，心中無悲無喜，無風無雨，寫給自己，也給曾經的摯愛，決絕地向我們共度的青春年華徹底告別。

「吾友：

曾經大手牽小手漫步於淡水河畔，總是搶在火紅夕陽親吻觀音山的倒影前，碎步拾級前清英國領事館的紅磚石梯而上，屏息目送日之將盡的山水美景。原以為日復一日倚君看斜陽的日常，會是我們的永遠，認定彼此是今生的靈魂伴侶，怎知你負笈歐洲，實現了你的夢想，卻也錯失了彼此。

在那個倚賴書信往返和國際電話聯繫的年代，因錯置的時空產生誤會，扼殺了彼此的情緣。分離八年後，待你學成卻是攜伴返台，我心碎了。爾後我也嫁作人婦，來美定居，我深知遺忘需要學習，為了不觸景傷情，所以選擇一條離家夠遠的路，永遠離開促我漂泊異鄉的人和事。

匆匆數十載，你我都已近古稀，未曾想我們昔日的好友告知，你轉輾透過社群 平台找到失聯已久的她，想再見故友，向我道歉贖罪。我想往事已矣，從前種種還給從前吧。縱有千絲萬縷的牽念和歉意請盡收心底，最好忘卻，大家各自安好，感恩那段亦兄亦師亦友的美好時光，僅願吾友安康順心歲歲年年，若有來世且上蒼要我們再次相遇、相知並相惜，我們或可再續未竟情緣，日日倚君看斜陽。」

人生不就是一連串的緣起緣滅、緣深緣淺嗎？若能在緣中珍惜彼此，緣盡莫再悔嘆，也就不枉此生了。尤其當前疫情 尚無盡期，加上天災人禍不斷，大家更應珍愛所有，不是嗎？