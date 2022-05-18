《老照片說故事》建校元老

僑德國小的建校元老。

在整理舊照片時，從相簿中滑落一張幾乎被遺忘的照片。那麼久遠，已超過半世紀，有人已作古，而健在的人分散各地，不知去向。

故事的背景發生在台灣屏東枋寮，原名北勢寮，今為保生村、中寮村及安樂村的子弟，從日據時代，要上學必須跨過木製小橋走路到枋寮國小上課，若遇到風雨天更是不方便。僑德國 小的設校是這三村的大事，也是僑胞愛心及政府的德政。

僑德國小的誕生，緣於民國四十八年（西元一九五九年）台灣各地因八七水災受創嚴重，當時旅居國外的僑胞，紛紛慷慨解囊捐款回饋祖國。這筆龐大的救災經費除了賑災外，多餘的款項也用來建學校推廣教育，在全台灣各地成立多所學校；為感謝海外華僑的捐款，這些學校都以「僑」字為校名，作為紀念。

僑德國小也受惠此捐款，加上地方百姓勸捐稻穀及屏東縣政府補助，在屏東縣枋寮鄉隆山村現址興建教室七間；由當時省主席周至柔命名為「屏東縣枋寮鄉僑德國民學校」，派黃興旺老師為首任校長。

民國四十九年（西元一九六○年）九月一日正式招生 上課，一年級學生招收四班，二年級學生由枋寮國小轉入原為三村的學童。九月十四日開學典禮，大家歡天喜地共慶賀第一所小學的成立，這是北勢寮三村夢寐以求的大事。

當時除了前庭、運動場、廁所和一排教室孤零零地立在一片稻田中，對外交通是一條二百英尺筆直的柏油路通往省公路外，一切闕如，比起老學校，可說簡陋至極。每天學生放學後，校長帶著男老師捲起袖子一起種樹、除雜草，女老師幫忙澆花草、做教具，直到夕陽下山才歸家。

草創期間篳路藍縷，老鳥帶新鳥足見辛酸，未聞抱怨聲，只見一片歡欣，我們撒下了未來新希望的種子。

照片中前排四名資深老師由枋寮國小轉入（繫領帶者為校長），後面五個女老師都是二十歲剛畢業派令的新老師，筆者也是其中之一。三名女老師遠從潮州及林邊搭乘火車來上課，其他七位是在地人，大家同心齊力以校為家，其樂融融宛如一個大家庭。

學生與老師年年增多，教室也擴充建至二、三樓，莘莘學子朗朗讀書聲不絕於耳，一切步入正軌，當年的辛勞已變成甘甜。

一九六七年筆者應聘到台北私立學校教書，一九六九年來美國，相隔兩地聯絡不容易。一九七九年曾趁回台省親時，去拜訪了黃校長及江教導，經過這麼多年，校地擴大了，也增設了幼稚園、餐廳、游泳 池等設施；中庭前兩旁夾道迎風搖曳的椰林大道不見了，舊庭園全改觀，已找不到當年的模樣，人事全非再也無舊識。但眼見校園平樓起，見它壯大也更巍峨，值得我們欣慰。

一晃眼一甲子的時光已消失無蹤，舊夢難尋不勝唏噓。年華易逝，友情如昨，當年開天闢地的元老，思念之情依然常繫心頭。