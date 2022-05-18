童年的影像一直清晰地留在腦海裡，雖然常常不太清楚當時的年齡。我們住在一排有著九戶人家的平房裡，平房的前面是一個籃球場，經常很多人在那裡打籃球。有籃球比賽的時候，我就坐在家裡看他們打得熱火朝天，但那不是我的世界。

和小夥伴一起玩才有趣，梧桐花開時，我們一起撿拾落在地上的花，嘗花蕊裡的蜜。槐花開時，有小夥伴告訴我，槐花可以蒸了吃，我想像著那該多好吃呢？我們有時候在沙堆上挖個防空洞，有時候在石子堆上撿石子。

成天在籃球場上跑著玩，我經常摔跤，夏天衣服單薄，總是摔傷膝蓋，爸媽給我塗上紅藥水或者紫藥水，可是傷口還沒好又摔破了；一直要到天涼了，衣服穿厚了，膝蓋上的傷才漸漸好了。

天氣熱的時候要午睡，我總是不明白為什麼知了的叫聲那麼響？牠不睡午覺嗎？晚上在燈光下看蛐蛐兒叫著跳來跳去，多好玩啊。冬天的屋簷下常常掛滿了冰凌子，爸爸會摘一個下來給我玩；冰凌子晶瑩剔透， 就是太冰手了。

我第一次清楚地知道自己的年齡是在過四歲生日時，那天早上，媽媽給我穿了新衣服，仔細地為我梳頭並綁了兩個羊角辮，還比著四個手指告訴我：「妳今天四歲了。」雖然不太明白四歲的具體含義，但我知道這是一件很重要的事情，然後就跑出去玩了。大人們一見到我，就笑著問：「喲，今天怎麼打扮得這麼整齊啊？」我伸出四個手指說：「今天我四歲了。」遇到小夥伴，我就鄭重的告訴他們：「我媽說我今天四歲了。」他們聽了，也覺得這是多麼了不起的事情。

每年牡丹花開的時候，我們一家都會去王成公園賞花，我在牡丹花叢中跑來跑去，興奮地尋找最大、最豔麗的牡丹花。上了小學後，老師給我們講牡丹花的故事，據說有一次，武則天命令百花齊放，只有牡丹花沒有聽從號令，所以被貶到洛陽；那時的我琢磨了很久，想搞清楚百花是怎麼聽懂武則天的命令？

我還特別喜歡老師帶我們去龍門石窟春遊，在公園門口有一個泉水池，山上的泉水流到池子裡，池子裡有很多蝦和水草，我喜歡看著蝦在水草裡自由自在地悠遊。

有一次老師讓我們自由活動，我看到前面有一片碧綠的草地好漂亮，就跑過去玩，沒想到一腳踩到水裡；原來那是一片密布的浮萍，遮住了伊河的水面。後來讀曹植的「洛神賦」，彷彿看到洛神在那片浮萍深處「翩若驚鴻，婉若遊龍」。

因為父母工作調動，我告別了生活了十年的故鄉，長大後讀書，才了解故鄉是華夏文明和中華民族的主要發源地，有著五千多年的文明史，曾有十五個王朝在洛陽建都，歷經古今盛衰，無數朝代更迭。

洛陽曾經是世界上最繁華的城市，有著豐富的歷史文化內涵，很多歷史故事都發生在這裡；在流轉數千年的故事裡，有一篇是關於我的童年時光。