一九六一年九月初，我們這批年齡十六至十八歲的孩子，揹著棉被鋪蓋蚊帳、拎著臉盆腳盆熱水瓶，來到上海邯鄲路上的復旦大學化學系報到，開始了為期五年（實際上是六年多）的住校生活。這批乳臭未乾的孩子同期進校、同門求師、同窗學藝、同室成長，值得記住與回憶的經歷自然不少，「草紙票」就是其中的美談之一。

那時正是所謂的「三年自然災害時期」，原本就不甚富裕的物資供應一下子更是變得異常短缺，許多生活必需品都憑證、憑票，按人或按戶限量供應。大家熟知的布票、糧票、油票、豆製品票、香菸票、肥皂票、糕點券、工業券等各式票證券 ，就是在這個時期問世。

在我們大一下學期，即一九六二年初開始，上海還發放使用過「草紙票」。上海人稱如廁用的衛生紙為「草紙」，不分大月小月，上海市男性居民每人每月發草紙票一張，憑此票限量購買三十張草紙；女性居民不分年齡，每人每月供應六十張。

為了加快回攏貨幣 並適應市場之需，上海市內的部分商品在一段時間裡實行了價格雙軌制，憑票限量購買的平價商品，又以相對的高價免票不限量銷售。只要你付得起錢，管吃管買管夠，譬如糖果，包裝精美、奶香濃郁的高價糖果不限量儘管買；又譬如上高價飯店，不收糧票放開肚皮吃。

但是，草紙不在高價免票不限量銷售之列，在當時合法開放的自由市場及所謂的「非法黑市」上，草紙也是難見芳蹤。這個時期，說上海灘最緊缺的生活必需品是草紙，大概沒有多少上海人會反對。

在草紙票開始施行後不久，我們年級倡議全體男生每人捐出一張草紙票，繳給年級，再由年級統一轉送給女生。這是同學之間團結友愛的具體體現，我自然不甘落人後，這也是我們男生向女生公開「示愛」的難得機會，我豈能放棄？

只是之前不久我的皮夾在五角場被偷了，放在皮夾裡的草紙票也一併不見，這該怎麼辦呢？我只得硬著頭皮求助家裡，家母二話不說，拿出了草紙票解危。這次活動之後，仍有個別男生以個人名義繼續送出草紙票，女生則以糧票相贈，充分展示男女同學們互相關心、雪中送炭、共克時艱的行為，至今回想起來心裡依然是暖暖的。

我們的後輩很難相信，他們張口閉口魔都、落筆魔都、詞窮魔都的大上海，曾經有兩年憑票限量供應草紙。他們更不會知道，在日常生活必需品極其匱乏時，就是這批少男少女，在復旦校園裡自編自導自演自賞過一出溫馨大戲：男孩子克己之用省下草紙票送給女生，女孩子從自己的嘴裡摳下口糧回贈糧票。

我們男生慷慨捐出草紙票後，自己每天的需用怎麼辦？我不知道其他六、七十個男同學是怎麼辦，反正八仙過海各顯神通。我自己是用寫滿了字的草稿紙，每次做高等數學習題花費掉不少草稿紙，留著做草紙用，真正做到了「物盡其用」；此後，我一直堅持這樣做，直到上海市取消草紙票為止。

與我同寢室的一名同學對我的做法很不以為然。用草稿紙擦屁股？這有失斯文。他的觀點是，沒寫上字的草稿紙就是一張紙，隨便怎麼用都沒問題，但是一旦寫上字、寫上公式，那就是知識、就是學問，就不能當草紙用了，否則就是褻瀆知識、褻瀆斯文。

草紙和草稿紙雖然只差一字，竟然有天壤之別；他的高見，讓我自嘆不如，沒想到日後他和我的境遇也是天差地別。畢業後，他在事業上屢建功業，如今功成名就安享晚年，而我則是敗走麥城躺平異域；究其根源，必定是他敬畏斯文尊重知識的福報，也是我在那兩年裡天天褻瀆斯文應得的懲罰。