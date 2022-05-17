《老物件情懷》磨刀石的聯想

磨刀石。

三十六年前我出國來美時，帶來磨刀石，因為聽說美國不像台灣街頭巷尾有定點或沿街吆喝的磨刀小販，只有反求諸己，自備磨刀石。這些年來多虧它，我們煮飯時才能磨刀霍霍。

記得兒時在眷村，磨刀的小販總是用故意拉長的沙啞聲音，大聲吆喝：「磨—刀—。」工具是腳踏的一條輸送磨刀帶，他一手持刀，邊踩邊磨，兒時我常奇怪為什麼他的吆喝聲，聽起來這麼淒涼？成長後才體會，一則過度使用聲帶，再則可能自嘆命苦，為生活打拚，不論日曬雨淋，都得大街小巷地奔波，好賺取蠅頭小利。

我磨刀時，通常兩面各磨七十下，七在聖經裡是象徵完全的數字，所以上帝定規一周有七天；林書豪 在NBA 打球時，總要求背號七；耶穌說，原諒人，應該原諒七十個七次。每次邊磨邊自我惕勵，切肉時，可要多加小心，工欲善其事，要想刀子銳利，必先利其器。不幸的是，剛磨完的刀太利，常會不小心切到手指，血肉模糊，只好草草結束，功虧一簣。

真是成也磨刀石，敗也磨刀石。其利適足以害之，常聽人形容伶牙俐齒的人是「刀子口，豆腐心」，其實心地再好，心直口快，出口傷人，傷害已經造成，更何況一言既出，駟馬難追。還是恪遵聖經箴言所云：「一句話說得合宜，好像金蘋果 裝在銀網子裡一樣。」才是上策。