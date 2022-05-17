小孩子幾歲才能上學？在七十年前的中國，對此並無規定。回想起來，我比同齡孩子早了三年上學，而這竟然決定了一輩子的人生道路。

我生於一九四六年，母親在我僅一歲四個月時，就患傷寒病去世。父親當時在上海聖約翰大學讀書，既當爹又當娘，吃了許多苦頭，有時候家裡沒人照顧我，他不得不帶著我到學校去。一九五○年時聖約翰大學教育 系的一批學生，組織成立了一所愛群義務小學，目的是為畢業後從事教育工作取得經驗；父親也參與其事，順便就把我送進去讀一年級。當時對於上學年齡並無明確規定，於是我四周歲就開始了讀書生涯。

別看這所小學不收學費，師資水平可不低，任課老師都是聖約翰大學的學生。這所大學因為是美國教會辦的，到一九五二年就不復存在了，如果把愛群義務小學視為聖約翰大學一個小小的組成部分，那麼我也許是這所大學最小的校友了。

不過我在愛群義務小學只學習了不到一年時間，一九五一年五月隨父親到東北的大連，父親安頓好住處，就帶我到附近的白雲小學辦理轉學。校長見我又矮又小，就問幾歲了？我回答說五歲，校長大吃一驚：「五歲就來上學？」父親說上海與江浙一帶，像我這樣上學早的孩子不在少數。

但無論父親怎麼解釋，校長的頭搖得像撥浪鼓似的，連聲說：「不行！不行！我們這裡要到八周歲才能上學。」父親無奈，只得帶我回家。那麼東北人為什麼讓孩子八周歲才上學？主要是他們相信小孩的大腦到八歲才能發育好，不到八歲上學是揠苗助長，會傷腦子。還有一個原因是，東北的地理緯度高，冬天天亮得晚，讓不到八歲的孩子天不亮上學，做爹娘的不放心。

到了九月初，白雲小學招收一年級新生，父親又帶我去報名，在一群孩子裡，我會加減法，又認得不少字，招生 老師挺滿意的。好在當時報名不需要戶口本查年齡，就讓我蒙混過關入了學，如此說來，小學一年級我前後上過兩次。

入學後我很快發現了自己的劣勢，我是全班最矮的一個，原因很簡單，同學們都是八歲，而我只有五歲。南方人的身材本來就比北方人矮，再加上三歲的年齡差，我比同班同學足足矮了一個頭，有一個成語叫做鶴立雞群，我在班裡卻是雞立鶴群，直到上了高中，我才逐漸追上同班同學的身高。

就這樣，我比同齡的東北孩子早了三年上學，這本來沒什麼大不了的，然而父親和我都沒料到，此舉竟決定了我一輩子的人生道路。我於一九五一年入學，上了六年小學、三年初中和三年高中；一九六三年考入大學，在文革前學完了基礎課程與部分專業課程，由此我得以在文革後考上研究生，其後又來到美國留學，從事科學研究直至退休。

反之，如果我像同齡的東北孩子於一九五四年、八歲才上學，那麼高中畢業是在一九六六年。正當這一波人準備參加高考，恰巧趕上文革發動，高等學校停止招生，上不了大學，等待我的命運只能是上山下鄉接受貧下中農再教育。即使十年後回了城，大概也只能頂著知識青年的帽子，一輩子生活在社會的邊緣。這兩條迥然不同的人生道路，起始點就在於是五歲上學，還是八歲上學。

那麼到底該幾歲上小學？其實各國的規定不同，英國、日本、荷蘭是五歲；多數亞洲與歐洲國家是六歲；北歐國家丹麥、芬蘭、瑞典 是七歲。美國各州的入學年齡則在五至七歲之間。如此看來，八歲上學是太晚了。隨著社會和經濟的發展，中國兒童的營養水平和智力發育水平逐漸提高，現在規定六周歲入學。這符合兒童生長發育的自然規律，得到了絕大部分家長的認同和接受。