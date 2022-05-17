鄭益來美國念書也很艱難，復旦給全額獎學金，但生活費需自理，他的太太和孩子陪讀，負擔更重。他打過多種零工，包括旅館守門、餐館二廚、貨車司機，還替一個美國小老頭管家，從打理房子、燒飯到修剪花草，一手包辦。辛苦念到博士，論文因為英文不好，兩次不過關，最後有名教授欣賞他的理念，主動為他修改英文，這才終於過關。這教授在兩年前去世，是他心中永遠的痛。

當然我們也談到抱負理想，我已快退休 ，而且除了幼年夢想當小說家以外，並無大志，所以沒什麼可說的；但鄭益不同，他的理想是回中國改進法律教育 。

鄭益說：「我念的大學雖說是全東北最好的法律學院，但一般人卻都沒什麼法律概念。對他們來說，有錢萬事通，尤其工商企業，貪污腐化、作弊、欺詐層出不窮，上告法院，拖延時日，也很少有公正的結果。所以我的理想是推展擴大法律教育，改革象牙塔式的法學，讓人人都明白法律治國的重要，讓中國變成一個安定的法治國家」，他滔滔不絕地訴說，像似在演講。

鄭益計畫在五年後，當兒子上了大學可以獨立生活，他就和太太回中國發展。他預備回到母校教書，並且擴大和當年幾名法學院同事合辦的法商刊物。他現在人雖在美國，但卻是主編之一，每天下班都忙著選稿、翻譯、寫論文、闡譯商法概念，雖然很累，但他不以為苦。

我退休之後半年，鄭益也離開了圖書館，紐約一家很大的律師事務所特聘他為中國貿易法律顧問，薪水自然高，但最重要的是對他發展法學的理念很有幫助。他經常在雜誌上介紹他研究過的法案，也常利用公務出國的機會，和主辦刊物的同事會面，商討如何發展。

他家離我家不遠，偶爾有空，他會來探訪我和我先生，我也見過他太太和已是高中生的兒子。我住的老人公寓有一個很大的花園，鄭益最愛花圃裡的黃白菊花，夏秋天時他來，我們總會到花圃前面的石凳上小坐，他常說：「我最愛菊，高雅、清純、有氣節，是有志氣的君子。」

他也常常談到他最近回國的計畫：「小良明年就會上大學，等他安定下來，我就辭職回東北母校教書，他們很歡迎我回歸。我們辨的法學研究月刊已有不少讀者，我需要和同事繼續研究發展的方向。總之，我要盡力發展法律教育，改變消除貪污、行賄、欺詐等種種弊病，使商法慢慢走向正軌。這是我的理想，也是我報效國家和社會的任務。」

我很懷疑他這樣的雄心大志是否真能實現？但他卻很有信心和勇氣地說：「不管能不能實現，我都會為這理想而奮鬥發展，這是我對國家的責任。」

去年九月，我和先生難得安排一次疫後旅行，到佛州小住一個月，享受陽光海水。回家後我想把送鄭益的紀念品給他，但一連打了好幾天電話都沒人接，我以為他回國了，也不以為意。到了十月初，我想他應該回來了，就再打電話找他，接電話是他太太。

我問道：「鄭老爺是不是又回國了？我一直找不到他，他什麼時候回來？」電話裡的聲音很沉重，「他不會回來了。」「不回來？他回國教書去了？」「他去世了」。電話幾乎從我的手裡掉下來，我一時呆住，不懂鄭太太在說什麼。

「就是三周前，紀念會也在上周末辦完了，我找不到妳手機的號碼，妳家裡電話又沒人接，所以沒法告訴妳。」「但是......怎麼會？怎麼可能？」「那天晚上，他說頭痛得厲害，我勸他歇歇，他就躺在書房沙發上休息。半夜我去看他，發現他昏迷不醒，我趕緊送他去醫院。」鄭太太聲音哽咽：「醫生說他小腦血管充血爆裂，已經沒辦法救了，當天下午他就走了。」我無法言語。

鄭太太說：「醫生說他血壓 高，不好好控制，最近他又特別忙累，公司有一個大項目要他籌畫資料，國內雜誌又向他催稿改稿、翻譯文件，一連有好幾天他都整夜不睡，我勸他先忙公司的事，國內雜誌不要再管，他不聽，堅持不能放棄他宣揚商法的理念，他說他必須要對刊物負責。」鄭太太哽咽的聲音一直迴響在我的耳邊。

我不記得我怎樣放下電話，也不記得我說了什麼安慰她的話。我只記得那股強烈的，使我麻木的震驚和傷痛。今年清明，我到墳場去看鄭老爺，盛開的白菊靜靜地陪伴著黑色的墓碑，永恆的莊嚴肅穆。

鄭老爺走了，為了未能完成、也許永不能實現的理想；為了也許永不能完成的大志。他的早逝是國家社會無法彌補的損失，但也留給我們永誌不忘的追思和懷念。

➤➤➤鄭老爺（上）