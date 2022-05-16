祖母為大家閨秀，腳裹成三寸金蓮，是我祖父續弦的第二房妻子，年齡小祖父十多歲。祖母與祖父成親時，太祖父、祖父、二祖父及二祖父的妻子兒女，老中幼十餘口人，棲身在一個大院落。人丁興旺，禽畜滿圈，生活富裕。

祖母生養了我父親和老叔兩個兒子，我父親十六歲考上錦州技校，畢業分配到撫順工作，隨後把我母親和我帶到城市生活。

時光進入上世紀六○年代末期，太祖父、祖父、二祖父先後去世，二祖父的兩個兒子另置房屋搬出宅院，大家庭院落只剩下祖母與老叔相依為命了。是時，文革風潮衝擊，鄉村嚴厲的割資產階級尾巴，加之老家土地貧瘠，十年九旱，祖母與老叔的生活日趨艱難。老叔娶妻後，接連生養了三個女孩，讓年輕守寡、有著濃厚重男輕女思想觀念的祖母，愈加抑鬱寡歡，疾患逐漸侵襲肌體。

一九九○年農曆臘月二十八上午，老叔傳來祖母去世消息。我與父母當即乘火車抵達瀋陽北站，傍晚轉乘途經老家的直快列車，下車後又坐當地出租的三驢子，子夜時分進入老叔家，只見要強、勞累一生的祖母，靜靜地躺在屋中央床板上。

第二天上午，我與父母加入籌辦喪事行列，不停地接待前來弔唁的親友；入夜後，在白事說唱人員引領下，母親和老嬸圍著祖母遺體哭了十八場，十餘個族親跟著悄悄趕往家族墳地，為祖母挖掘墓穴。當時鄉村已實行遺體火化，但祖母生前備好壽材，老叔與父親商定將祖母骨灰匣裝入壽材埋葬，這也是違紀行為，需偷偷進行。

第三天凌晨四時，我與父親、老叔護送祖母遺體，前往縣城殯儀館火化，之後捧著祖母骨灰匣搭乘村裡拖拉機返回。抵達村口，等候聚集出殯送葬的族人親友，護送祖母走向墓地。我走在最前面為祖母打靈幡，一路上雪野茫茫，嚴寒徹骨，北風呼號，族人擎著傷悲，和著哀樂，將走完人生的祖母，葬在清靜荒涼的北山上。

農曆新年快到了，入夜時村莊裡響起震耳的鞭炮，燃起繽紛煙花，村民歡天喜地辭舊歲迎新春；老叔家卻一派沉寂，全家人默默祈禱遠行的祖母：一路走好，天堂安息。

正月初一，遵循當地習俗，守孝人不宜走親訪友，我們一家人便默默整理起祖母遺物，追憶祖母生前生活往事。這時，在一個布包裡看到一盒止痛藥片，和兩張疊得板板整整的一元錢紙幣，看到此物，老叔嘆息起來：「老太太上了年歲以後，哮喘和腰腿疼挺嚴重，經常吃止疼片，你們每月寄來的十元錢，多半送給了衛生院和藥店。這兩元錢一定是老太太藏在包裡遺忘了。」全家人聽後，又一陣悲傷唏噓。

這時，房門開了，叔輩國棟大伯進屋給大家拜年。大伯是村裡護林員，特別注重親情，他的到來，讓我們全家人淡化了傷情離緒。翌日，大伯女兒也就是我的堂姐，藉著回娘家之際，也到老叔家拜年，其他親屬卻沒有登臨老叔家房門。

我們誰都不怪，只怪身上戴著孝，於是在家遙祝族人和親友，默默度過春節假期。待到第七天子夜時分，全家人一同到室外跪拜，觀瞧房頂煙筒，為祖母接望（意為祖母最後看一眼家人），之後返回屋內入寢幾個小時。天大亮，老叔趕著借來的馬車，送我們三人到十二里地外的火車站。