《老照片說故事》遠足古奇峰

遠足古奇峰團體照。

這一張國小時的團體照，背景是一座正在建造的超高建築物，令我想起了那一回的古奇峰遠足。

國小時的遠足活動，幾乎都在離學校不遠處，位於新竹市東區的古奇峰就只去過一次，因為該處離校較遠。遠足古奇峰，對學校來說是一項大挑戰，路途長，人又多（一年級有七、八個班級），要走過不少車來人往的大馬路，更要直接穿越十八尖山，山內還有墳墓區。

遠足的中途在十八尖山涼亭區休息、喝水、吃點心，孩童們可沒心思欣賞山野中的自然綠意，倒是得空就嘻笑跑鬧，或結著草繩抓山中常見的四腳蛇。在經過墓地區時，一片肅靜，同學們不再嘻鬧，有一個同學還嚇哭了，因為見到了幾處裂棺枯骨，據說還尿了褲子。

後來得知，十八尖山曾經是易守難攻的戰略要地，在太平洋戰爭爆發時，日軍在此開鑿了許多山洞，建立防空要塞於山中。隨著軍事角色逐漸淡去，僅留下一座年輕戰士的孤墳區。古來孤墳無人話淒涼，為動盪時代做了幽幽淡淡的注釋。

師生們終於走到了古奇峰，空曠之地建有一座普天宮及吸引兒童的育樂園 ，富有中華民俗風情為其特色。免不了照了一張團體照，相片中共 有四十名同學，多數女同學蹲在前排，手勢姿態不一，還有巧手托腮做美人妙姿，男同學都在後排擠成一團，憨厚表情各異。

背景正在建造的超高建築物，就是左手持書、坐在椅子上的紅臉關公，建物高一百二十公尺，這在當年可是超大建築物。建築物四周還有竹竿搭起的層層鷹架，感覺好親切，新竹市就是以竹子多聞名。莊嚴肅穆的關聖帝君，建成後成了古奇峰的地標與精神所在。

啟程返家時，老師要我們對著關帝爺誠心膜拜，並說：「祈求祂保佑身體健康、讀書好、勇氣足，回程時不會再看到不該看到的東西。」