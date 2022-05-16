認識鄭益，是在二○一二年的夏天，圖書館 借書部主任老瑞德退休 ，鄭益是新來的繼任主管。他來的時候正逢學校開學在即，圖書館各部門都非常忙碌，尤其是借書部，本來就疏於管理，而瑞德已經離職兩個多月，所以更是忙亂。

雖然當時由我暫時代管，但我對借書部的運作並不熟悉，自己也忙，所以只是個掛名，一切實際工作都交給一個資深員工南茜打理；雖然她任勞任怨，沒有抱怨，但我總覺得於理不合，很過意不去。因此鄭益到任，我非常高興，南茜也如釋重負。

鄭益的資歷，在圖書館這行業裡是很少有的。一般來說，除非在大學工作需要兩個碩士學位以取得教授的身分之外，圖書館只需要一個專業碩士就夠了；而鄭益不但有圖書館碩士，更難得的是，他還是紐約復旦大學法學院的博士。當初看到他的簡歷，我們都有點驚訝，也納悶他為什麼不從事法律專業而選擇圖書館？

面試的時候，館長提問，他說：「我研究法律主要是想回中國發展，但我太太和孩子都想留在美國，所以我也只有留下選擇第二個專業。我念博士時，在復旦圖書館打過兩年多的散工，不但有經驗，我也喜歡大學圖書館那種莊嚴靜寥的學術氣氛，很適合看書和研究學問。」

「如果你想看書、做研究，恐怕你要失望了。」館長提醒他：「我們不是長春籐，只是公立大學，學生多數是剛剛從高中畢業，沒進過大學圖書館的十多歲孩子，也不懂規矩，尤其借書部更亂，你要管理他們，恐怕沒有時間看書了。而且工作很瑣碎，有很多都不算專業。」鄭益說：「你們放心，我不會介意，只要我參加了一份工作，我一定會全力以赴，盡我的責任。我不會嫌麻煩，或者計較是不是專業。」他坦誠地向我們保證。

我們當然歡迎這名難得的博士主管，但也有點擔心他會恃才傲物、口不應心，不願意管理借書部繁雜、瑣碎的工作，把一切都推給南茜。但他上任之後，我們發現大家都想錯了，他報到的第一天，就把老瑞德束之高閣的借書部運作流程和各種規定的筆記，找來詳細研讀，並且隨身攜帶一本筆記本，隨時把不明白的地方記下來向我和南茜提問。兩周之後，他重新規畫了部門的工作程序、半工上班時間及學生借書的規則，使整個借書部煥然一新。

做為領導，他平常和藹可親，也熱心助人，但對於犯規的人，他很嚴格。員工上班不守時、工作散漫，他先好言警告，如果再犯，他會處分甚至開除。學生有罰款不繳、偷書等行為，他也會公正處理。一個學期內，他「炒」了一個頂級教授整天偷懶不上班的兒子、送了兩個合作偷書的學生去訓導處。從此之後，借書部搖身一變成為圖書館最有規律、工作效率最高的一個部門。

工作上了軌道後，他比較清閒一些，但他多看書的願望並沒實現。圖書館發現他會修理電腦的小故障，因此當技工不在時，就找他頂替。更重要的是他的商法背景，對諮詢部解答工商和法律的問題、找出這方面的資訊，有很大的幫助。

後來館長索性安排鄭益半天在借書部，半天在諮詢部，這本來不合他原本職位的規定，但他幹得起勁熱心，不少經濟系教授都專門請他在網上找需要的資料。

鄭益在圖書館的那四年，是我的莫逆之交，借書部和我的購書部相鄰，彼此經常有業務來往，但主要是我倆都是中國人，他鄉遇故知特別親切。吃飯休息，我們總在一起聊天散步，他叫我這老太太「老佛爺」，我因為他健壯高大，很具威嚴，就戲稱他「鄭老爺」。鄭老爺是東北人，有著北方人特有的爽朗和坦誠，在一起談天，我們天南地北總有話題，我最喜歡聽他講起小時候的經歷。

他生長在七○年代，經歷過許多磨難，驚險但也有趣，聽他講父母被下放，把七歲的哥哥和五歲的他扔在家裡託鄰居照顧；鄰居自顧不暇，不大理會他們，他和哥哥只好自己起火燒野菜米湯，差點燒了房子。

他又為了防禦鄰國，上小學時就要扛步槍、掘戰壕，冬天最好玩的是到冰河鑿冰捉魚，一抓就好幾條；有一次他不小心摔倒在冰上，直往下沉，幸虧有幾個打漁的農民合力把他拽起來，否則他一定會被凍死。這些驚險「故事」，聽得我這個「香港 妹」目瞪口呆；比起他來，我從小衣食無憂，父母照料周全，除了念書玩樂沒別的事，真是慚愧。

➤➤➤鄭老爺（下）