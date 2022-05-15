《老照片說故事》造訪天文望遠鏡

造訪埃費爾斯貝格天文望遠鏡。

上世紀八○年代未，我在旅德期間有機會造訪了埃費爾斯貝格射電天文望遠鏡。早在七○年代中期，我在喜愛的雜誌「科學畫報」上，就看到了介紹這台當時世界上最大天文望遠鏡的文章。當時就激起我很大的興趣，夢想著有朝一天能造訪該處，目睹此一世界最偉宏的科技成果。

到了西德以後，我們落定在科隆市的科隆大學校園裡，埃費爾斯貝格天文望遠鏡的所在地離科隆不遠，造訪該地的夢想一直縈繞在我心頭。這座偉宏的望遠鏡位於科隆行政區的奧伊斯基興郊外，是一處遠離鬧市的高地。

由於天文望遠鏡要透過地球大氣進行天文觀察，它必須遠離大氣中各種因素產生的散射影響，周圍必須是開闊並遠離一切人造光源干擾的地區。以擁有完善的城市交通系統而著稱的德國 ，但是卻無任何公共交通可抵達天文望遠鏡的所在地，由於天文望遠鏡的選址要求，這也是理所當然的事了。

我當時只有一輛自行車當成平時的通勤工具，所以無法實現探訪天文望遠鏡的願望。在一次與我們的好友漢斯夫婦一起喝下午茶的閒聊中，談到了埃費爾斯貝格。「你有興趣去那裡看看嗎? 它離我們不遠。」漢斯喝了一口茶，回過頭來問我。「那正是我想要訪問的地方，只是怎麼去呀？」我毫不掩飾地表示想去造訪的意願，就直接對漢斯說。「從這裡出發，約一個多小時，我可以陪你去。」漢斯說。就這樣說定了，約在一個周末，漢斯開車來接我。

深秋的德國氣候爽朗，當天下午漢斯夫婦來校園接我，兩個女眷留在校區裡散步品茶，漢斯與我就上路了。德國的高速公路是沒有限速的，因是周未車又少，一路上聽著田園交響曲，覺得很快就到了。

在遠處就看到朝向天空的一座金屬鋼筋建構的巨型圓形面罩。車停在下面，必須步行到高處才可近距離的接觸到望遠鏡。

我們沿指示牌步向高處，半路上有座玻璃建築，那是馬克斯布朗克電波天文研究所，不對外開放。我們氣喘吁吁地走到了望遠鏡的腳下，此處無「機要重地，閒人免近」之類的警示標牌，公開供大眾參觀。周圍一圈有展示板，詳細介紹天文望遠鏡的基本知識，德國重視普及科技教育 由此可見。

埃費爾斯貝格天文望遠鏡是一個直徑一百米的巨大鏡面構架，總體高度是三百十九米，建造日期是一九六八至一九七一年，是當時世上最大、完全可操縱的射電望遠鏡。

在它腳下朝上看更顯其宏偉與碩大，顯示了德國在尖端科學領域上的實力，對在近二十年前就能建成這樣一個傑出的成果，我深表讚嘆。我們一邊沿著望遠鏡的周圍漫步，一邊討論人類對宇宙的探索，告別訪問前，漢斯選好角度為我照相留念。

漢斯比我年長約十歲，參加過二戰，是當時納粹 軍隊中的一名空軍氣象員。在一次空戰中，他搭乘的座機被英軍擊落，跳傘後他被俘虜，在英國和加拿大坐過牢，戰後釋放後回國。他們夫婦熱愛中國，對中華文化著迷，我們有幸在留德期間得到他們的許多的關愛與幫助，如今漢斯夫婦均已離世，他們的一番情意，我們是永遠難以忘懷的。

回程路上我對漢斯表示，對德國在戰後能迅速恢復並大步前進深有感觸。「戰後一片廢墟我們一無所有，多虧美國的馬歇爾計畫，還有我們的手和腦。」漢斯隨口說的這幾句話，至今一直留存在我的記憶中。