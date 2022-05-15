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淺談罷工

底波拉

一晃眼搬來公寓三個月了，發現這兒的好處之一就是倒垃圾，走幾步丟到垃圾間即可。不像我在老家，要把垃圾丟到車道自家大垃圾箱時，得避開風雪；每周兩次的收集垃圾日逢雨雪，把垃圾箱拖到路邊時得穿上外套雨衣，偶爾垃圾車因故沒來，次日又得拖回車道。

一晃眼搬來公寓三個月了，發現這兒的好處之一就是倒垃圾，走幾步丟到垃圾間即可。不像我在老家，要把垃圾丟到車道自家大垃圾箱時，得避開風雪；每周兩次的收集垃圾日逢雨雪，把垃圾箱拖到路邊時得穿上外套雨衣，偶爾垃圾車因故沒來，次日又得拖回車道。

上周突然在公寓電梯旁看到一個公告：「大樓工人所屬工會和資方續約談判僵持不下，如果談判破裂，工人罷工，垃圾間將上鎖，大家得把垃圾裝到大袋，在垃圾日放到路邊，另外，住戶要排班輪流清掃走廊。」正在擔心茲事體大，還好今天公告，資方讓步，不會有罷工了。

不禁想起我剛教書的第一年，就聽說教師工會代表為新合約跟市府談判破裂，可能要罷工，工會還決定，每天在不同的時段，請沒課的老師舉牌沿著學校四周行走抗議。當時身為菜鳥的我，如果配合大家罷課，不但會被扣薪水，還可能被革職，真是左右為難，幸好後來沒有罷工。

不過二○○五年，我倒是經歷了紐約地鐵員工上演二十五年來的首度大罷工。記得一早踏進校門，校長緊急召開校務會議，提醒明天起紐約市地鐵、公車會全面停擺，要大家共體時艱安排共乘進城，趁教職員都在，住在同區可以共乘的同仁，當場相約上車時間和地點。

這項大罷工行動，讓全美最大公共運輸系統在聖誕前夕癱瘓，嚴重打擊紐約市經濟，影響至少七百萬通勤族的作息。形勢比人強，本來態度強硬的市長彭博終於妥協，結束了彷彿三年那麼長的三天地鐵罷工夢魘。

還好旅美三十多年，不曾遭遇清潔工人罷工。據知一九一一年十一月紐約清潔工人集體罷工，將所有垃圾清運馬車集中，並將垃圾隨意傾倒在大街上，儘管市府組織警員進行清理，但依然沒法清運所有的垃圾，整個紐約市頓時成了一個巨大的垃圾場。

可能經此慘痛教訓，紐約清潔隊工資福利一直很好，讓意者趨之若鶩。自美國建國以來，工會就一直存在於美國，其起源可以追溯到十八世紀歐洲的工業革命，然而「水能載舟，亦能覆舟」，工會固能維護會員的福利，也能造成社會動盪，唯賴領導人運籌帷幄的智慧，才能製造雙贏。

罷工 地鐵 紐約市

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