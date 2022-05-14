《老照片說故事》金門當兵回憶

「反共義士范園焱」軍裝照。

整理舊檔案，無意間發現兩張當年在金門服役時，營輔導長送我留作紀念的砲宣彈傳單。時隔四十多年，這兩張傳單夾在筆記本裡，依然如新。

民國六十七年（西元一九七八年），適逢馬年，宣傳單的主題以馬為軸心，引用四句成語激勵人心，正面是「馬躍檀溪」和「馬上雄風」，背面則是「馬行千里」和「馬到成功」。每句成語配上它的出處及一副馭馬英姿的國畫，傳單的上下部位再加上「向大陸同胞恭賀新年」的標語及月曆。以前從未仔細欣賞過砲宣彈傳單，竟是如此精緻、實用，色彩莊重又具藝術美感。

當然，真正的「宣傳單」是另外一張不常見的「反共義士范園焱」的英武軍裝照，范義士是一九七七年七月七日駕駛殲六型戰鬥機投奔自由；在當年那是天大的新聞，舉國上下民心士氣大振，興高采烈比中樂透還興奮。

當年兩岸仍處於軍事對峙局面，金門、馬祖屬前線軍事重地，防衛森嚴；一九五八年的「八二三砲戰」之後，兩岸取得共識，互相射擊砲宣彈，並且約定「單打雙不打」，亦即「逢單日砲擊，雙日不砲擊」。砲宣彈殺傷力不大，除非被直接命中；傳說其彈殼可以被用來製造菜刀，因此金門菜刀頗具名聲。

在金門的居民和駐軍都非常謹慎小心，夜晚足不出戶，靜待家中或碉堡裡，以防萬一。通常單號晚上八時至十時左右，兩岸互射砲宣彈，在寂靜的夜晚裡，可以清晰的聽到「咻…嘣…」的聲音此起彼落。第二天清晨天未亮，輔導長便率領部屬去撿拾傳單、清理營區。當時處理對岸的傳單非常謹慎小心，不可閱讀、不可私藏更不可傳遞，所有撿拾到的傳單，立刻集中向上級報備，以免造成困擾。

記得有一晚去陸軍第二士校上「夜間戰鬥實習」，從營區到士校，沿路上沒有商店，更不見車水馬龍，直直的馬路伸手不見五指，萬籟俱寂，只聽到部隊唰唰的腳步聲。抬頭仰望，星空特別清澈明亮，那天晚上，砲宣彈似乎特別密集，砲彈穿越夜空，留下令人心悸的聲響。當時在上課的營長，也不得不暫時停止教學，教室裡鴉雀無聲，大家都靜靜地坐著，心中默默地祈禱一切平安，沒有人傷亡。

望著桌上的兩張宣傳單，四十年前的光景歷歷在目；在金門當兵的日子雖然不長，但是對它的懷念卻是刻骨銘心。當年，金馬不對外開放，一般老百姓是不能去參觀的，二○○一年起才開始在金門、馬祖試辦「小三通」，開放中國人民觀光 ，金馬神祕面紗才逐漸揭開。