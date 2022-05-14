一八八○年丹佛反華暴動事件，丹佛市政府在四月十七日舉行儀式，由市長漢考克代表，向華裔後代家屬致歉。丹佛排華事件的新聞，勾起我心中多年前的一段回憶。

一九九八年夏天，我們應在美國出生的女兒們要求，安排了一趟到中國的尋根之旅，次女住在香港 ，故相約在此會合，以香港為我們的第一站，準備由這裡出發飛往各處。

離港前一天，走在車水馬龍的大街上，突然有人叫出外子的名字，我們應聲轉身回看；只見一名中年男士，穿過摩肩接踵的人潮向我們急急靠近，他興奮之情溢於言表。因見外子一臉茫然的樣子，他自我介紹說是印尼 華僑，十多年前在加州林先生家中宴客時，曾有一面之緣。

外子回憶的確有宴客一事，不過當天賓客眾多，並沒有對此人留下深刻印象。縱使如此，如今難得有緣能在外地重逢，也自然生起類似他鄉遇故知的親切感。

為了不耽誤我們的時間，他快速陳述自己赴港的原因，印尼五月發生排華大暴動，很多城市的華人 不但商店住宅被砸被搶，並且死傷無數，情況異常悲慘。他劫後餘生，特別到香港想找友人幫忙，不料友人剛去中國，三天後才會回來；他身上所帶現金即將用罄，希望外子能濟急解困。

外子馬上取出皮夾，將裡面的美元、港幣等現金全部交給他，只留下信用卡，這一幕令他原本失神疲累的目光，立即重新聚焦，接下錢後感恩戴德、再三作揖後離去。雖然我們仍不知他姓啥名誰，但是那都不重要，心中高興他給了我們一個幫助僑胞的好機會，祝願他平安回到印尼後，東山再起諸事順利。

僑胞在異國他鄉謀生不易，他們克勤克儉終於站定腳跟，卻不見容於當地的人民，積怨一久就發生了排華事件，印尼即是一個明顯的例子。在一九九八年五月十三至十六日的三天「黑色五月暴動」中，計有一千兩百多人喪生、一萬多人受傷、五千多間華人商店住宅燒毀、數百名婦女遭強姦，每當念及這悲慘的一幕，不但令人心驚且不勝唏噓。

有丹佛道歉的例子在此，竭誠希望各地別再排華，政府及百姓若能與僑胞相濡以沫成就彼此，則雙方都是贏家。