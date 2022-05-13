一九五五年我自上海大學畢業分配到陝西，當地的朋友大力推薦陝西美食 「羊肉泡饃」，我一聽是羊肉，還配有大蒜，立即退避三舍，敬謝不敏。對我這樣自小在蘇杭長大的人，吃慣米飯、泡飯，聽到羊肉和大蒜就渾身起疙瘩。

五○年代末的饑荒期間，全家的肉票湊到一起，一個月也買不到多少肉，南方人的積習也淡化了，偶爾的羊肉泡饃成了難得的美味，慢慢也就入了道。

初嘗泡饃，事事感到新鮮，飥飥饃要自己掰碎，我幾下子就完工了，一塊塊麻將牌大小，煮饃的師傅一看就知道是外行人掰的。於是本地老饕教我要掰得比圍棋子還小一點，這樣才入味，我看周圍的人也都是慢條斯理地掰，我也學到了一招，再跟進廚房看怎麼樣處理。

大師傅把熬好的肉湯舀進碗裡，燜一下倒掉，再舀湯燜，再倒掉，如此三次，然後舀湯與饃塊共煮，並加羊肉片、粉絲、蔥花、蒜苗、香菜，木耳、黃花菜等；最後把泡饃放在碗底，粉絲蓋在上面，蔥花、香菜、牛羊肉鋪在最上面，構成誘人的圖案端上來。我吃麵喜歡湯多，吃羊肉泡饃也一樣，本地人也各有其名，湯多的叫「水圍城」，少的便是「乾巴兒」，反正各取所好。

我初吃羊肉泡饃感到新鮮，不免用筷子來回攪動挑著吃，有時就把燒熟的饃塊攪成糊，失去美感，本地朋友教我要一點一點「蠶食」，這樣才能鮮味始終如一。店家給每人提供一碟糖蒜，吃時咬一口糖蒜，可以清口減膩。吃完泡饃，本地人習慣飲用一小碗「高湯」，也就是用原汁烹製而成的湯。一開始我覺得吃飽了，再喝白湯沒有什麼意思，多次體驗後覺得湯能清口、提神，有一定作用。

陝西關中八百里秦川盛產小麥，陝北溝壑適於放牧。泡饃歷史悠久，商周時期叫「羊羹」，五、六○年代泡饃都盛在粗瓷的大老碗裡，人人手捧一碗蹲在地上呼嚕，頗有情趣。

近年碗變精細，饃不用手掰，改用機器切割，我感到若有所失。有一次我請老外吃泡饃，特地要求店家找兩個老碗裝饃，教他手掰，讓老外體會關中昔日風情。

西安泡饃館林立，其中老字號「老孫家」、「同盛祥」等頗有名氣，館內四壁都是國家領導和各界名人的題字，如「天下第一碗」等，也有著名影視明星吃泡饃的留影。

泡饃流傳下來的佳話甚多，遠的歷史如趙匡胤落魄時曾吃泡饃，慈禧太后在八國聯軍攻打時避難西安也吃泡饃，留下八字評價「肉軟不糜、滋味甜美」；近的如楊虎城、張學良請蔣宋夫婦吃泡饃，以及習近平 設家宴款待連戰伉儷，吃羊肉泡饃、肉夾饃、涼皮和biang biang麵等，因為連戰抗戰時曾住在西安，在後宰門上小學，這些都是西安膾炙人口的逸事。

我這個南方人口味被西安泡饃同化了，也是很自然的事，我家的第二代、第三代就更不用說了。