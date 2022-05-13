扣肉是一道傳統的中華美食 ，不論是四川扣肉或客家扣肉，都是老饕們耳熟能詳的佳餚。各家作法雖然有所不同，但大體上都是先把整塊長方形的五花肉煮到八分熟，再略煎一下，主要是處理肉皮；然後把肉切成厚片，再半豎著排在大碗裡，肉皮朝下，上面再鋪上梅乾菜，然後入鍋蒸熟。扣肉的「扣」是指當肉蒸至熟透後，最後將其倒蓋於盤中的過程。五花肉蒸熟倒蓋於碗盤，豬皮向上，梅菜鋪在下面，就可以上菜了。

各地的川菜館或客家店大都供應扣肉，但我卻從來不曾在任何地方，吃到接近母親烹煮出的美味。在家裡，扣肉是一道鄭重的菜，逢年過節或宴客時母親會特別準備扣肉，吃過的人無不稱讚；長大後，母親的扣肉也標誌著她對我人生每一個轉折的心意。

對於扣肉的每一段難忘記憶，曾出現在我離家去上大學前一晚的飯桌上、在我第一次帶女友回家的飯桌上，也在離開家上成功嶺、去服兵役、去留學前的飯桌上。來美國以後，每次回台灣，飯桌上也必定有母親特別準備的扣肉，但我從來沒想過，人人稱讚的母親料理到底有什麼特別？更別說去刻意記下食譜 ，傳承母親的廚藝了。直到我發現，再也吃不到母親烹煮的扣肉了，若有所失的心情才更深切。

慢慢的，隨著華髪漸生，常常我會到處留意扣肉這道菜，但永遠都是失望，不論在任何地方任何餐館，從來找不到深印在記憶中的扣肉。妻子問我，媽媽的扣肉到底有什麼特別？起先，我會很容易就回答出來：「首先，那真的是肥而不膩，入口即化，不必用牙齒特別去咬。其次，肉皮是全黑的、皺皺的、軟爛的，肉片大約一公分厚。再有，在製作上要花上絕對不只半天或一天時間，要兩、三天甚至更久。」母親每次都是提早幾天開始準備，妻子説，也許把肉塊先煉過去油，也或許分天蒸了幾次但卻能保持瘦肉不柴，可是到底是怎麼煮出這道讓我十分懷念的料理？我只有慚愧。

找尋母親料理的獨有扣肉味，彈指間就過了許多年。不久以前，在一家新開的川菜館吃扣肉，我告訴妻子，這作法略有母親的風格，妻子問我：「不同在那裡？」我突然哽住答不出來，那一刻我想到最後一次吃母親的扣肉時，我並沒多吃，反而對母親說：「在國外這幾年，為了健康少吃肥肉了。」

看著母親的臉黯淡下來，我的心也一揪，但卻沒有說出任何安慰的話。我怎麼了？突然我明白，母親料理的扣肉特別有味道，是講不出來的，是存在心上的感受。這些年我找尋的扣肉，原來是對母親的愧疚和感激。