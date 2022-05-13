《老照片說故事》母親的目光

作者母親六歲時的全家福。

近日我從東灣到奧克蘭與九十一高齡的母親相聚，她正在翻看一張上面有四個人的照片，見我靠近，她指著照片說：「那個左下角的細路女就是我」。我一看，那個小女孩戴著一頂毛線織成的帽子，額頭下晶靈的雙眼流露出童稚卻堅毅的目光，幾十年了，這張照片我還是第一次見到。

母親說，她至今仍記得照片是在一九三七年、她六歲多時所拍，因為照片中她的父親端坐中央，是她保留的唯一一張與父親合照，而父親在拍照後的第二年便逝世了。從那時起，母親就和她守寡的母親及哥哥、弟弟艱難生活。

幼年喪父，再經戰亂，母親的人生經歷可謂艱辛。還有一件令她難忘的事，她七歲時幾乎命斷、經歷過廣州人所稱「走日本仔」（逃難）的旅途。

母親說，一九三八年十月，日軍侵入華南，外婆帶著母親和兩個舅舅隨著一大群家屬，從廣州逃難到南海西樵官山鎮近鄰的武威大道石家祖屋躲避戰火。清朝時期石家出了個武狀元，居所還算大而舒適，但一陣子後覺得在鄉下也不安全，決定赴港躲避。

當時中國南方兵荒馬亂，社會極不安定，除了日軍經常轟炸，還有各路土匪、各種勢力爭地盤，搶劫殺人時有所聞，尤其是流民更危險。出遠門若無「熟人」帶領或關照，寸步難行，甚至有生命、財物危險。

家族大家長疏通「大天二」（盜賊首領的俗稱）護送眾人安全行走。母親生於一九三一年，幼小身軀一天要走幾十里路，難以承受，有一天，實在走不動了哭著要人抱；外婆還要照顧兩個舅舅，為了不至於全家覆沒，產生了狠心丟下母親的計畫。

押隊護送的「大天二」是一個善心之人，看著這個可愛的小女孩，無論如何也不忍心丟下她，二話不說將她托在肩膀上走了十幾里路。

雖然只有六、七歲，母親記得當年恐懼害怕的那一幕，她深有感觸地說：「如果沒有那名善心人士，我可能早就不在人世了。」

經過多日輾轉，母親及家族眾人終於抵達到香港市郊石角咀。期間日軍在中國南方除了非法大殺戰俘，更傳撒播細菌毒殺平民，整個華南地區無數人染上細菌，外太公及整個家族也是如此。家族除了母親和極少數成員染疫輕微些，大多數人病情極嚴重。

外太公、外太婆及小舅等因此病去世，後來移葬在廣州市郊；外婆和叔公亦奄奄一息，剛好三姑丈公來探望，馬上把外婆和叔公移到市區醫院附近醫治，才得以倖存。

戰後，母親中學畢業，考入廣州中山大學師範學院。讀了一年，看到高年級同學被安排到鄉村工作，怕回不了城市，自願放棄學業。隨後，她偶爾在忠誠書店幫忙，同時找尋其他工作機會，河南 區勞動局幹部看到她有師範學院的一年成績，介紹她到一間小學代課。

這間小學多數是鄉村子弟，水平參差不齊，教學較難，不容易看到表現。幸運地，母親後來轉到中區沙面復興路小學（復興路小學是市的模範學校），接教一個「散仔班」。這個班一學年換了三名教師，但母親有了對付散仔的經驗，一個學期下來整個班已走上正軌，校長非常高興，刻意幫她申請為正式教師，但沒有工作名額；中區教育局 再安排她到廣州迴龍路小學，並在此校轉為正職，直到以「小學高級教師職」退休 。

退休後，母親來美與子女團圓，但她不想增加孩子的負擔，自食其力找了一份保母的工作。母親就是這樣，自強自立，現在九十一歲了仍獨立生活。我注視母親的目光，發現眼前的母親一如她六歲照片中的目光，透出堅毅、獨立，並對生活保持樂觀。

並對生活保持樂觀。