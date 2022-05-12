《老照片說故事》寇世勳曾到多倫多

相片左起：寇世勳、作者姊姊（解麗曼）、姊夫（張仁澄）。

台灣以往在國民黨 執政期間，為強化僑界對政府的向心力，並增進國際人士對中華民國 的認識與支持，每年雙十前後，政府會派藝文團隊赴海外巡迴訪演。

也許周末時段劇院租金 較貴，藝文團隊每年到多倫多演出時，總是訂在平常日。於是演出那天，即使下班後囫圇吞棗地把晚飯塞下肚，再開一個多小時車趕赴劇院，坐在劇院票價最便宜的最後一排，用望遠鏡觀賞每一段精采演出之後，回到家已近午夜時分，我們依然樂此不疲，年年參與，鮮有缺席。

隨藝文團隊出訪的演出者，均為當時電視台紅歌星及連續劇當紅演員。記得三十多年前的一次演出，曾經榮獲金鷹獎海外華人港台演員最高榮譽特別獎、二○○二年第七屆亞洲電視獎最佳男演員的寇世勳，就是其中一位。寇世勳主演的「昨夜星辰」、「一剪梅」、「橘子紅了」、「像霧像雨又像風」等膾炙人口的連續劇，為我們枯燥的海外生活增添了些許精神慰藉。

那晚演出結束後，台下觀眾紛紛擁至台上搶著和影歌星們合影，我和同去的姊夫及姊姊也不例外，面對面見到真實的偶像演員，哪裡還能錯過。趁寇世勳和觀眾溫馨交集之際，我趕緊替姊夫、姊姊拍下這張珍貴的合照。

如今寇世勳已淡出演藝圈，姊夫及姊姊分別於二○○九年和二○一六年離世，而藝文團隊赴海外表演宣慰僑胞的演出，好像也無疾而終了。