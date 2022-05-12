我在八十年人生的旅程中，有過兩次最難忘的「吃的享受」。

第一次是六十五年前在澳門 吃早茶，那年我才十五歲，是一個中學生，第一次跟三叔遊澳門，他說要帶我「嘆」（享受）一次真正的早茶。三叔很懂飲食，尤好早茶，他說最好的早茶，取決於四個條件：時間、地方、茶和點心。時間要清早，越早越好，那時候六根清淨，最能欣賞好茶；地方要通爽、高大、寬闊和舒適，最好還有書香味；茶要名茶和用沸水沖，即沖即飲；點心要精緻、巧手。

我們一行三人，早一天乘船由香港 抵達澳門，小遊之後留宿九姑家，天微亮就起床去市區的一家茶樓品茗。甫抵達，天氣微寒，發現該茶樓的酸枝椅古色古香，並且已高朋滿座，原來懂得飲早茶的人真不少。

引領坐下，就見一名書僮般打扮的「茶博士」，手拿銅長嘴古式熱水壼過來招呼，問：「選什麼茶？普洱、菊普或龍井？」似乎還有很多選擇。

三叔和我點了普洱，而堂兄要了菊普，不久茶博士端上三個六安士大小的泡茶杯；這泡茶杯很少見，杯口闊，有較杯口略小的碟形杯蓋，用以分隔和撥開茶葉。

茶博士預先把我們選的茶葉放在杯內，然後在我們面前注沸水沖茶，手勢熟練。三叔解釋說：「好茶一定要用沸水去泡，還要用泡茶杯煸數分鐘，才會泡出真正的茶味，這是品茶重要的一環。」

三叔示範正確用泡茶杯煸茶和品茗的方法，我們笨手笨腳地依樣畫葫蘆，趣味橫生。此時，茶香撲鼻，只見三叔嗑一口茶，閉目享受杯中茶，怡然自得，我們亦步亦趨地模仿。是時，一陣清晨的寒風拂起熱茶香，讓我們在模仿中深深體會著吃茶的真正樂趣。

三叔隨即叫了三碟點心，分別是鳳爪、梅子排骨和鮮竹卷。不久侍者端上三個熱烘烘的蒸籠，打開一看裝有三小碟點心，非常精緻，色香味全，但份量似乎只夠一人享用。三叔說：「品茶以吃茶為主，點心只作陪襯，重要的是，做得精緻、巧手。」舉筷淺嘗點心，味道絕佳，吃後意猶未盡，可能真是小吃多滋味，至此，我們對真正飲茶完全領悟。

第二次吃的享受是在四十年後，剛移民 美國羅省不久，由一對白人同事引領，嘗試美國羅省比利華山著名牛排Prime Rib。我們一行四人在周五下班後，依預約時間駕車抵達餐廳，把車停在正門前，即有穿制服的服務員一邊引領我們進入餐廳大堂，一邊有人代泊車輛，情況如招待貴賓，這是他們傳統接待所有顧客的方式。

進入大堂報到後，被安排到餐廳酒吧稍候，美國人習慣會在此時點一杯餐前開胃酒，輕鬆聊天一陣；待餐桌準備好後，由一名穿著圍裙的女侍引領進入餐廳就坐。

她向每個人遞上餐牌後，介紹當天特色，隨即推出沙拉車，用招牌沙拉醬表演攪拌沙拉：她首先轉動放在碎冰上盛滿沙拉的銀盤，然後把沙拉醬由高向下注入轉動的銀盤中，讓醬與沙拉完美混合，動作純熟優美，煞是好看。繼而在沙拉上碟前，她向每個人派發冰凍過、專為吃沙拉用的銀叉，讓人垂涎欲滴。單看這場有特色而又短暫的「沙拉騷」，已值回餐價。這沙拉是我吃過的最好一次，無論視覺和味覺，都是一流水準。

我們享受完這一道開胃餐前沙拉後，女侍替我們換過一套牛排專用銀刀叉，預告牛排大廚將至，份量配菜自選。牛排有五大份量：小（California Cut）、細（English Cut）、中（Lawry Cut）、大（Diamond Cut）和特大（Beef Bowl Cut）任選，價錢當然是跟著份量調漲。不過，來到這個級數的餐廳用餐，計較的是享受。

不久大廚駕到，是一個粗壯的中年人身穿標準白色大廚衣服、頭戴高高的大廚帽，頗有專業氣勢，手推半圓光亮銀色半球形的牛排燒烤車，微笑來到台前，女侍向前接應。當大廚揭開半球形蓋，一團已燒焗好、帶牛骨的肉團呈現眼前，色香味溢，深褐外皮、粉紅帶紅的內肉，頓時使人食欲大振。

女侍簡介大廚後，當面按每個人的選擇，邊下單邊示意，大廚按每個人點的生熟與份量切肉。

只見大廚精巧純熟地把切好的牛排，放上白色潔亮大碟裡，另加上各自不同選擇的配菜，由女侍接過碟端到每個人面前；兩人動作配合恰到好處，有條不紊。

於是我們輕鬆用刀切肉，叉肉入口，一口一口地品嘗鮮美多汁的極品牛排，肉質味美，真是天下無雙。

難怪香港已故著名食神富豪、大律師周啟邦先生曾說：「能吃到如斯精美牛排，即使坐專程飛機到羅省一試，都非常值得。」此言確實不虛。