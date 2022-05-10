我們村莊位在湘西南雪峰的山腳下，四面高山環繞，林木蔥蘢，溪聲潺潺。不知從什麼時候開始，村裡一直保留著一種習俗，就是哪家有喜事，譬如兒女婚嫁、新房上梁或父母做壽等，總是喜氣洋洋地向每家每戶「撒茶」，讓全村人都能分享喜悅。

說是「撒茶」，但其實是由米花、鏜皮、花生、紅棗、紙包糖、桐葉粑等零食混合組成，就是沒有茶。好奇的孩子有時會仰頭問大人：「都說撒茶撒茶，為什麼沒有茶？」這時候卻沒有一個大人能解釋清楚。

誰家有喜事，村裡的姑娘或媳婦就去幫忙撒茶，當她們頭上頂著一個大又圓的團箕來到別人家門口時，打開的門框裡，往往已經露出了好幾張燦爛的笑臉。姑娘或媳婦會來到他們身邊，慢慢蹲下去，主人就從團箕裡取出一份撒茶，分發給家裡的每個成員；家人們吃著、笑著，開開心心說著祝福的話，全村洋溢著濃濃的喜慶氣氛。

村裡有個不幸的細伢子，我們叫他虎哥，沒出生父親就死了，兩歲半時母親又突然去世，他在村裡吃著百家飯長大。日子緩緩流過，虎哥慢慢地長成高大的小夥子，外村有個姑娘愛上了他，他辦喜宴的日子臨近，整個村莊一下子忙碌起來；村民分工合作做米花、布置新房、準備酒菜、劈柴、砌灶等，好像是家家戶戶都要娶新媳婦。

當喜宴結束要撒茶了，嬸嬸嫂嫂們發現，虎哥撒茶的東西比村裡任何一次辦喜事都豐盛，嬸嬸們一高興，決定這一回要把茶撒到鄰村去，讓更多人分享我們這個村莊的喜悅。夜幕降臨，忙碌了好多天的村民們陸續散去，虎哥和新媳婦望著大家離去的身影，流下了感激淚水。

有一回，我跟著一個嬸嬸去撒茶，遇到難題。當時村裡有一個地主前幾天剛在大隊部挨批鬥，還有人用釘鞋打了他；散會時，革委會主任要求大家畫清界線，不能和他有私人往來，更要擦亮眼睛監督他的一舉一動。那個地主回家後，躺在床上直呻吟。

如今嬸嬸快走到地主家門口了，究竟是給他還是不給他？嬸嬸拿不定主意，吩咐我到主人家裡去問清楚。主人把我拉到一個背光的角落，貼著我的耳朵悄悄說：「給他，要給他呢，但你要嬸嬸趁著四周沒人時再給。」後來是嬸嬸放哨，我用衣角兜著那份撒茶悄悄地從牛欄屋裡拐進去，輕輕放在他的床頭，弓著腰溜了出來。嬸嬸看到我溜出來，我們相視而笑，快步走向了下一家。

後來從城裡來了一個名叫思宇的小男孩，大人們說他是右派的兒子，父母們不知在什麼地方改造思想，他就被人送到姨奶奶家。一開始他很膽小，不敢跟別人一起玩，過了一段時間，和我成了好朋友，我們一起下河撈泥鰍、捉螃蟹、上山採蘑菇撿板栗。

海伯伯兒子結婚那天，我們從山上撿板栗回來，剛好碰上嬸嬸們在撒茶。我怕思宇沒得到會不開心，就走到一個嬸嬸面前說：「嬸嬸，思宇在我們村裡住這麼久了，也給他一份吧。」嬸嬸開始沒反應過來，過了一會兒，哈哈大笑，並爽快地說：「是的，怎麼能忘了我們的思宇呢？」

嬸嬸蹲下來，放下團箕，取出一份撒茶放進思宇的口袋，思宇給嬸嬸鞠躬，羞澀地笑了笑，蹦蹦跳跳地回了姨奶奶家。後來海伯伯知道了，還誇我聰明，這之後我們村莊還來過知青和蹲點的幹部，當村民們撒茶時，都把他們當作村裡自己人，每人都有一份。

一個被高山包圍的小山村，村民們卻用包容和善良，孕育出一個心靈的世外桃源。