清理書桌，發現了美智子一年前寄來的卡片，感慨萬千，誰能料到，一年後的今天她已不在人世了。

灰白色的卡片正面印著「讚頌生命」（Celebrating a Life），美智子在背面寫道：「我的兒子大衛踏上了永恆之旅，他一九六○年二月十四日至二○二一年三月三十一日寄宿地球。朋友們，大衛愛過你們，以與你們為友快樂而驕傲，感謝你們熱情慷慨接受了他。」四月春光明媚，窗外一樹的九重櫻怒放，大衛卻因車禍離世了。去年這個時候，風燭殘年的美智子在輪椅上，用尚能活動的右手，流淚寫下短詩，感恩母子一場。兒子是她心中閃爍的星星，未來的路上因為有他，便有了光明和企盼，星星消失了，她獨坐在黑暗裡。

美智子是我的同事，三、四十年前初見她，整齊的短髮、金絲眼鏡、洗得發白的牛仔衫褲，揹著半月形的牛仔式舊皮包，長長的皮流蘇在行走中飄動。她微笑著歡迎我來大學就職，並說：「如果有需要幫忙的，請告訴我。」之後，她耐心解釋了學生諮詢及系裡的課程安排，讓我這個新手輕鬆融入了科系的教學流程。

美智子寡言，在校園裡見到她，總是獨坐在大樹下、花叢中或木椅上，兩指夾著菸，看豎版的日文書；她開口聲音輕柔，條理清楚，不愧為史丹福大學的博士、富有內涵和修養的女學者。

有一天，因為有人用了貶低亞裔的詞語，激怒了美智子，她走進我辦公室，一反常態情緒激動，提起六○年代美國亞裔爭取民權的運動，她曾經熱情忘我地投入其中，她的正義感和理想主義打動了我。我們之間的理解和友誼是點點滴滴累積起來，語言逐漸變得不重要，因為懂了彼此。

一九九○年代末她退休 了，退休後第一件事是請人修整後花園，種上了多葉蘆葦、薰衣草、迷迭香。書本和兩隻白色的北海道犬陪伴著她，她常在花園度過寧靜的下午。一年中有兩個月，她會回日本探望母親，在成田機場下飛機，再搭四、五小時的火車到一個小村下車，那裡有她獨居的老母。

老母百歲那年，美智子說：「我也七十五歲了，長途旅行越來越困難，不知還能跑得動幾年。」後來她不再提母親，估計老人家走了。我跟她是屬於有距離的朋友，不想說的就互不打聽。我們時而相約共進午餐，每年寒假我去拜訪她，她家的客廳裡，冬日陽光長驅直入，沙發邊的茶几上盛開的白色蝴蝶蘭壓彎了花枝。相聚的快樂時光飛逝而去，我們總是戀戀不捨擁抱道別，互道珍重。

小她十歲的先生瑞終於退休了，瑞依舊精神旺盛，一、兩年後厭倦了退休生活，重新出山。他們夫妻倆賣了加州的房子，搬去新僱主所在的亞利桑納州，我和美智子的聯繫只能透過電話、書信和一年一度的聖誕卡。她八十五歲那年仍充滿活力，開始學跳森巴舞、學做陶器。

一切似乎都在意料之中，她一定遺傳了母親的長壽基因。前年聖誕節 與她通話，方才得知她一度中風，半身不遂，只能坐輪椅上，但她仍在堅持復健治療；美智子依舊樂觀地說：「謝天謝地，我的右手能動，還能做許多事，再說我的頭腦仍舊好使喚。」

大衛去世後，我們的來往更為頻繁，有時她在電話裡泣不成聲，但是堅強理性的她三番兩次說：「雖然生活很難，但我會堅持下去的，妳不要為我擔心。」去年秋天瑞八十歲了，由他照顧九十歲的美智子已力不從心了，兩個老人「鬥爭」三個月，終於賣了房子搬進養老院 。去年聖誕節前，我寄聖誕卡給美智子，祝她和瑞在養老院安度晚年。幾天後收到了美智子的聖誕卡，她仍在艱苦「鬥爭」、整理新居。不料，這是她寫給我的最後幾個字，瑞來了電郵，美智子在聖誕節後的第二天又一次腦梗，陷入了昏迷狀態，在醫院住了一天後，轉到臨終醫院了。

去年的最後一天，大衛離世後的九個月，美智子也回到蒼茫的宇宙。我抬頭望著滿天星星，不知美智子去了哪一顆。