我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

美智子的星星

海風

清理書桌，發現了美智子一年前寄來的卡片，感慨萬千，誰能料到，一年後的今天她已不在人世了。

灰白色的卡片正面印著「讚頌生命」（Celebrating a Life），美智子在背面寫道：「我的兒子大衛踏上了永恆之旅，他一九六○年二月十四日至二○二一年三月三十一日寄宿地球。朋友們，大衛愛過你們，以與你們為友快樂而驕傲，感謝你們熱情慷慨接受了他。」四月春光明媚，窗外一樹的九重櫻怒放，大衛卻因車禍離世了。去年這個時候，風燭殘年的美智子在輪椅上，用尚能活動的右手，流淚寫下短詩，感恩母子一場。兒子是她心中閃爍的星星，未來的路上因為有他，便有了光明和企盼，星星消失了，她獨坐在黑暗裡。

美智子是我的同事，三、四十年前初見她，整齊的短髮、金絲眼鏡、洗得發白的牛仔衫褲，揹著半月形的牛仔式舊皮包，長長的皮流蘇在行走中飄動。她微笑著歡迎我來大學就職，並說：「如果有需要幫忙的，請告訴我。」之後，她耐心解釋了學生諮詢及系裡的課程安排，讓我這個新手輕鬆融入了科系的教學流程。

美智子寡言，在校園裡見到她，總是獨坐在大樹下、花叢中或木椅上，兩指夾著菸，看豎版的日文書；她開口聲音輕柔，條理清楚，不愧為史丹福大學的博士、富有內涵和修養的女學者。

有一天，因為有人用了貶低亞裔的詞語，激怒了美智子，她走進我辦公室，一反常態情緒激動，提起六○年代美國亞裔爭取民權的運動，她曾經熱情忘我地投入其中，她的正義感和理想主義打動了我。我們之間的理解和友誼是點點滴滴累積起來，語言逐漸變得不重要，因為懂了彼此。

一九九○年代末她退休了，退休後第一件事是請人修整後花園，種上了多葉蘆葦、薰衣草、迷迭香。書本和兩隻白色的北海道犬陪伴著她，她常在花園度過寧靜的下午。一年中有兩個月，她會回日本探望母親，在成田機場下飛機，再搭四、五小時的火車到一個小村下車，那裡有她獨居的老母。

老母百歲那年，美智子說：「我也七十五歲了，長途旅行越來越困難，不知還能跑得動幾年。」後來她不再提母親，估計老人家走了。我跟她是屬於有距離的朋友，不想說的就互不打聽。我們時而相約共進午餐，每年寒假我去拜訪她，她家的客廳裡，冬日陽光長驅直入，沙發邊的茶几上盛開的白色蝴蝶蘭壓彎了花枝。相聚的快樂時光飛逝而去，我們總是戀戀不捨擁抱道別，互道珍重。

小她十歲的先生瑞終於退休了，瑞依舊精神旺盛，一、兩年後厭倦了退休生活，重新出山。他們夫妻倆賣了加州的房子，搬去新僱主所在的亞利桑納州，我和美智子的聯繫只能透過電話、書信和一年一度的聖誕卡。她八十五歲那年仍充滿活力，開始學跳森巴舞、學做陶器。

一切似乎都在意料之中，她一定遺傳了母親的長壽基因。前年聖誕節與她通話，方才得知她一度中風，半身不遂，只能坐輪椅上，但她仍在堅持復健治療；美智子依舊樂觀地說：「謝天謝地，我的右手能動，還能做許多事，再說我的頭腦仍舊好使喚。」

大衛去世後，我們的來往更為頻繁，有時她在電話裡泣不成聲，但是堅強理性的她三番兩次說：「雖然生活很難，但我會堅持下去的，妳不要為我擔心。」去年秋天瑞八十歲了，由他照顧九十歲的美智子已力不從心了，兩個老人「鬥爭」三個月，終於賣了房子搬進養老院。去年聖誕節前，我寄聖誕卡給美智子，祝她和瑞在養老院安度晚年。幾天後收到了美智子的聖誕卡，她仍在艱苦「鬥爭」、整理新居。不料，這是她寫給我的最後幾個字，瑞來了電郵，美智子在聖誕節後的第二天又一次腦梗，陷入了昏迷狀態，在醫院住了一天後，轉到臨終醫院了。

去年的最後一天，大衛離世後的九個月，美智子也回到蒼茫的宇宙。我抬頭望著滿天星星，不知美智子去了哪一顆。

退休 聖誕節 養老院

上一則

吃素的經驗

下一則

分流的小溪

延伸閱讀

六項好方法 推銷你的理念

六項好方法 推銷你的理念
美股最錢線／專家憂Meta步Netflix後塵

美股最錢線／專家憂Meta步Netflix後塵
楊紫瓊闖「熱狗宇宙」變換40套造型吃苦頭

楊紫瓊闖「熱狗宇宙」變換40套造型吃苦頭
貝克漢家準備為長子辦喜事 新娘財富多他們快3倍

貝克漢家準備為長子辦喜事 新娘財富多他們快3倍

熱門新聞

藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

藍田巷100號

2022-05-08 02:02
有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。（鄺麗莎．圖片提供）

鄺麗莎的中國情結

2022-05-03 02:02

當我老了

2022-05-02 02:00
良渚文化多處遺址由於土壤環境問題，難以保存動物骨骼，僅有鐘家港等少數遺址因為特殊環境才得以保存，圖為良渚文化鐘家港遺址考古現場。（新華社）

5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉

2022-05-07 13:16
雛菊。（文章．圖片提供）

家門口的風景

2022-05-05 02:02

你是安寧

2022-05-06 02:02

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效