《老物件情懷》裝作不知道的愛

第二代「彈子機」。

一九七三年，小時候的暑假我都會到台灣彰化的員林鄉下和祖父、祖母住一段日子，鄉下的暑假是充滿快樂的童年回憶。

清晨四時多跟著祖母起床，看她生火煮早飯、餵雞鴨忙進忙出，祖母總會趕我回去多睡一會兒。夏日午後，躺在竹林下納涼，聽著蟬聲鳴叫，有一次看到土撥鼠正在挖地道；祖父說，用腳踩在正被鬆動的泥土前方，然後用鏟子從側面往下再往上一撥，能成功將土撥鼠撥出地面。

祖父的床邊有一個棗紅色的櫃子，右側有個小抽屜，裡面有個杯子裝有一些銅板，那是我們的提款機。只要下午賣豆花或是賣冰棒的小販來，祖母總會問我們幾個小蘿蔔頭，「想不想吃？想的話就到抽屜中拿個銅板」。

那些小販都有一台「彈子機」可以博弈，玩過五關或是比大比小，贏的話，可以有雙份或三份的冰淇淋或香腸；我總想玩，但從來都只站在旁邊看別人玩。有一年過年吃完晚餐，我跑去村頭廟口前，那是一個村莊最熱鬧的地方，台下有許多小攤販。可能是口袋有壓歲錢吧，膽子大了些，我鼓起勇氣找了一個抽獎的小攤販；大概小攤販一眼看穿了我的貪婪，不斷地從中抽出可以得獎的牌誘導。過沒多久，玩一次一元台幣，我的十元就變成他的十元了。

回到家，壓歲錢少了十元的我，心生一計跟祖母說，「開學時我還要買鉛筆和本子」。祖母聽完祥和地說：「去小抽屜拿十元。」當時我心頭一喜，自以為聰明。歲月飛逝，直到如今，我相當懷念祖母這裝作不知道的愛。

一九九七年，有機會託大嫂的姊夫阿發哥，在員林為我買到了第二代「彈子機」，原本對方不願賣，終於在死纏爛打下，阿發哥幫我圓夢。但那一年因為行李太多，無法攜帶到美國，再等四年，終於二○○一年「彈子機」順利來美，如今放在我家車庫裡超過二十年，每次看到，都會想起祖母對我的愛。