我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

哈佛、北卡大招生歧視亞裔 82名共和黨參眾議員聲援

《老物件情懷》裝作不知道的愛

文、圖／餘竹
第二代「彈子機」。
第二代「彈子機」。

一九七三年，小時候的暑假我都會到台灣彰化的員林鄉下和祖父、祖母住一段日子，鄉下的暑假是充滿快樂的童年回憶。

清晨四時多跟著祖母起床，看她生火煮早飯、餵雞鴨忙進忙出，祖母總會趕我回去多睡一會兒。夏日午後，躺在竹林下納涼，聽著蟬聲鳴叫，有一次看到土撥鼠正在挖地道；祖父說，用腳踩在正被鬆動的泥土前方，然後用鏟子從側面往下再往上一撥，能成功將土撥鼠撥出地面。

祖父的床邊有一個棗紅色的櫃子，右側有個小抽屜，裡面有個杯子裝有一些銅板，那是我們的提款機。只要下午賣豆花或是賣冰棒的小販來，祖母總會問我們幾個小蘿蔔頭，「想不想吃？想的話就到抽屜中拿個銅板」。

那些小販都有一台「彈子機」可以博弈，玩過五關或是比大比小，贏的話，可以有雙份或三份的冰淇淋或香腸；我總想玩，但從來都只站在旁邊看別人玩。有一年過年吃完晚餐，我跑去村頭廟口前，那是一個村莊最熱鬧的地方，台下有許多小攤販。可能是口袋有壓歲錢吧，膽子大了些，我鼓起勇氣找了一個抽獎的小攤販；大概小攤販一眼看穿了我的貪婪，不斷地從中抽出可以得獎的牌誘導。過沒多久，玩一次一元台幣，我的十元就變成他的十元了。

回到家，壓歲錢少了十元的我，心生一計跟祖母說，「開學時我還要買鉛筆和本子」。祖母聽完祥和地說：「去小抽屜拿十元。」當時我心頭一喜，自以為聰明。歲月飛逝，直到如今，我相當懷念祖母這裝作不知道的愛。

一九九七年，有機會託大嫂的姊夫阿發哥，在員林為我買到了第二代「彈子機」，原本對方不願賣，終於在死纏爛打下，阿發哥幫我圓夢。但那一年因為行李太多，無法攜帶到美國，再等四年，終於二○○一年「彈子機」順利來美，如今放在我家車庫裡超過二十年，每次看到，都會想起祖母對我的愛。

上一則

吃素的經驗

下一則

分流的小溪

延伸閱讀

中尉遭控下藥性侵未遂 警進入營區拘提

中尉遭控下藥性侵未遂 警進入營區拘提
嫁妝的祕密

嫁妝的祕密
賭神的加持？周潤發場外擊掌打氣 考生嗨翻

賭神的加持？周潤發場外擊掌打氣 考生嗨翻
蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

蒙面匪闖入 華男在家中睡覺被砍 遭搶走兩部手機

熱門新聞

藍田巷已然破敗不堪，此是每年初春陪同母親造訪的舊金山小花徑。（方述斌．圖片提供）

藍田巷100號

2022-05-08 02:02
有華人血統、書寫華人故事的小說家鄺麗莎。（鄺麗莎．圖片提供）

鄺麗莎的中國情結

2022-05-03 02:02

當我老了

2022-05-02 02:00
良渚文化多處遺址由於土壤環境問題，難以保存動物骨骼，僅有鐘家港等少數遺址因為特殊環境才得以保存，圖為良渚文化鐘家港遺址考古現場。（新華社）

5000年前良渚人的「肉欲」 考古結果：最愛豬肉、鹿肉

2022-05-07 13:16
雛菊。（文章．圖片提供）

家門口的風景

2022-05-05 02:02

你是安寧

2022-05-06 02:02

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效