在美國生活，感觸最深的是人們對環保的重視程度超出我的想像，用文學語言說，作品的成功在於細節的刻畫，而環保的成功也同樣是來自於細節，來自於人們的自願自覺。

二○○六年，為探望分別在哈佛大學、麻省某大學讀博的兒子和兒媳，我們多次利用寒暑假，赴波士頓 探親。當時感覺那裡的環境保護令人嘖嘖稱奇，路邊很少有紙屑、飲料瓶或果皮等垃圾。讓我印象最深的是，那次在波士頓公園看話劇「錯中錯」，看完話劇後我們沒急著走，而是細細地察看，發現剛剛坐滿了觀眾的地方，觀眾散場後竟未留下任何紙屑、塑料水瓶或果皮，讓我見識波士頓人強烈的環保意識。

兒子經常帶我們去旅遊，我們看到美國環境千篇一律地優雅從容、整潔乾淨。那年，兒子帶我們乘坐挪威號遊艇去巴哈馬，遊艇中午安排我們在一小島帶涼棚的露天餐廳就餐，我們吃著從遊艇上搬運下來種類繁多、品質精良的自助餐，欣賞著海上美景、鳥語花香。

這時周圍飛過來一群白色鴿子，還有一些不知名的小鳥，牠們嘰嘰喳喳地包圍著我們，窺視著我們的美食。我隨手將半個玉米拋向牠們，突然一名男服務生走過來，面帶微笑地告訴我：「這樣做不可以，這個島是環保的，不能扔東西。」我為自己的行為感到後悔。

一天上午八時，遊艇在一個小島前停下，遊客們爭相下船進入了島嶼，游泳、潛水、曬太陽，大夥玩到下午四時。正當我們準備離島歸船，孫子在沙堆裡撿到一隻小拇指般大的螃蟹，準備放在塑料桶裡帶回船上玩，不料被眼尖的保安發現，他連聲說：「這裡的動物不能帶走。」我們立即放掉了小螃蟹。為此，兒媳十分不高興，她說，小螃蟹也是條小生命，當然不能帶走。在美國生活了近二十多年的兒媳，環保意識自然比我們強多了。

又有一次，在邁阿密的一條小道上，我看到路邊的野花開得正嬌美，尤其是一朵紅白相間的花兒宛若瑪瑙，令人愛不釋手，便忍不住隨手摘了一朵。這時，一名女孩遠遠地驚呼：「NO，NO，NO！」我連忙放棄那朵花，心裡充滿了愧疚。

二○一五年兒子全家搬到了加州 ，同時為我們辦理了綠卡。與波士頓相比，加州的環境不僅乾淨整潔，而且更像是一個璀璨無比的大花園。當地四季如春、樹木蔥綠、繁花似錦、鳥語花香，很少見有志願者在撿垃圾，也許是因為這裡的清潔工作做得很盡責。

日前，我們全家一起去聖塔克魯茲 沙灘旅遊，早上九時，環衛工人還未到場，兒子全家去岸上的大型遊樂場乘坐「激流勇進」等類的遊戲設施，我們兩老就到岸邊散步、觀賞各種海鳥或讀報。這時，我看到一名大約七十歲左右的白人大哥正右手拿鐵夾、左手拿一個大塑料袋，蹲在地上撿垃圾。

我連忙放下手中報紙，迅速奔向大哥，和他一起拾撿。聊天中得知，這名白人大哥祖輩都住在聖塔克魯茲的太平洋岸邊，退休後他每天都到沙灘上拾撿垃圾。一個人做好事不難，難的是日復一日地主動去做，我對這名大哥產生了敬意。

環保人生要能落實，細節決定命運，更決定著環保的質量。