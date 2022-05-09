九○年代初父親還在世時，有一天，幾個兒孫來看望他，當孫女們在閒聊時，聽到說誰的褲子膝蓋上的洞眼大、又好看。父親急了，連聲嘆氣說：「哎，要是妳們的奶奶還健在，該有多好，她會用針線、碎布把窟窿補上。」孫女們聽了都哈哈大笑。

顯然，她們是笑爸爸把流行的破洞褲當作他當年的破爛褲了，孫女們都說：「爺爺老了，跟不上時代了。」這使我想起了媽媽曾經用來補衣褲破洞的碎布頭。

當年，媽媽有一個圓圓的專用碎布簍，是植物籐編織的，有小臉盆那樣大，常有挑擔挑著這種籐簍來小街小巷叫賣。從我有記憶開始，就看見媽媽的碎布簍用得已經油光光了，蔞子裡面的碎布，大的如巴掌、小的如茶杯，還有些布條，有黑、藍、灰、白色。

那時候生活一般都很艱苦，到了憑票買布的年代，我們一家人一年的布票只夠一個人做一套衣服；只有哥姊們實在不能穿了的衣褲，媽媽才會拆開並剪下幾大塊，夾上舊棉花給我做棉尿片。那時候還沒有紙尿片，媽媽一個晚上要起來幾次為我換尿布。

媽媽攢下的碎布都放在碎布簍裡；有一次，在紗廠工作的大姊買到了幾斤擦機床用的碎布頭子，是白色的廠布，當年也叫「卡機布」，上面像撒了黑糊辣，那是沒辦法除淨的棉籽皮殼，布面粗糙、厚實、不易磨爛。六○年代前，小鎮市面上的白廠布是學生們做白襯衣的流行布，就是紗廠生產的。媽媽有了幾斤碎廠布，按布頭的大小分開，派上不同的用場，小小的碎布簍裡已經裝不下媽媽的興奮了。

到了晴天，媽媽把木門板拆下來，搭在小院裡，再把用火煮好的麵糊刷抹在門板上，然後把一塊塊碎布鋪展在上面，再抹一層漿糊，又鋪一層碎布。就這樣鋪上六、七層，曬乾了就是媽媽做鞋底時最好的布殼子。

大哥、二哥穿小了的衣褲，有的地方已經打了幾個補丁，媽媽還捨不得丟掉，對我說：「你還小，將就點穿吧，等你長大了再做新的。」那時我只有五、六歲，衣褲上多幾個補丁也不在意，在我的許多小玩伴中，都有穿補丁衣褲的。

我穿的褲子，膝蓋的地方總是容易磨破，媽媽就給我縫上耐磨的廠布補丁。沒想到，近些年破洞褲又被補丁褲的流行取代了，我才打趣說是兒孫們思維太先進了，「爺爺老了嗎？但爺爺的眼光沒老」，好像歷史又回到了碎布簍時代，回到了我小時候穿著褲子上有一大塊補丁的歲月。

媽媽說，小時候她的母親也有一個碎布簍，簍子裡也是裝著各色碎布，她的童年就是穿補丁衣褲長大的。我小時候最頑皮，衣服的肩頭、手肘上常磨破，屁股上經常沾滿小溪坑坑裡的泥沙。我有時看見媽媽在深夜裡，坐在微弱的洋油燈光下，一針一線地為我縫補衣褲破洞。

在睡夢中，聽到媽媽自言自語地笑說：「這衣褲的洞怎麼撕成像碗一樣大？」其實，媽媽知道我是爬樹掏鳥蛋去了，或去山崗刺蓬裡摘野果。那時我們爬樹，是用一根粗麻繩套在雙腳腕上，掛牢樹幹，雙手用力抱住樹身，一下又一下地往上爬。

可是從樹上下來時不小心滑落，衣褲被樹枝撕開一個大口子，有時還撕掉一小塊布，胸前和腿肚上被樹枝畫出道道血痕。媽媽見了直問：「痛嗎？」又從碎布簍裡找出一塊小布 條，沾著泡好的茶葉水為我輕輕洗去血跡，那時，我看見媽媽眼裡有淚珠打轉。

到了夜晚，我在睡夢裡，突然感覺臉頰上一瞬滴熱，我睜開眼，是媽媽在床邊躬著腰，在我胸前的傷口上抹止痛藥；直至我長大後，回憶這件小事，更加體會母愛的包容。

還有一次我闖了大禍。那天，我同夥伴們在老屋不遠的林子裡玩，忽然聽到一棵白揚樹上有嘰嘰喳喳的聲音，那分明是幼烏見到媽媽飛來的歡樂。我立即爬上樹，在那樹叢枝葉上找到一個鳥窩，裡面有三隻毛絨絨的小鳥，我小心地放在衣袋裡。帶回家後，媽媽一看，急得要我趕快送回鳥窩去。

我說小鳥怕風雨，放在家裡餵，溫暖長得快。媽媽說我是「大寶」，家裡怎麼養得活小鳥？鳥媽媽如果見不到小鳥會急死。她看見我衣袋上還掛著不少鳥窩裡的乾草，就從碎布簍裡選了兩小塊帶絨毛的布，讓我輕輕地墊在鳥窩裡。

我剛出門媽媽又跟上來了，大聲喊著：「等等，我去鄰居家借個長樓梯上樹。」那一次，我的衣褲有好幾處被刮破了，媽媽沒有責怪我，她在碎布簍裡一邊挑選碎布、一邊嘮叨著：「看你這大寶好疼小鳥。」媽媽補完我的衣褲後，又拿起我同伴被刮破的衣服繼續補，媽媽說這廠布耐磨。我的幾個小夥伴，衣褲破了洞，他們的媽媽都喜歡拿到我家來，用媽媽那碎布簍裡耐磨的廠布打補丁，還會順便帶些好吃的零食給我。

如今，媽媽的碎布簍早已隨著老屋的變化沒了蹤影，碎布簍裡留下媽媽深情的故事，永遠記在我心裡。