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《老物件情懷》異國情深

文、圖／春和
精美的木雕。
精美的木雕。

望著桌子上的條紋烏木雕，思緒萬千，拿起絨布仔細擦拭著，一種難忘的的美好回憶湧上心頭。

多年前，租住在洛杉磯的亞凱迪亞，房屋後院子栽種很多花卉，早晨我都要澆水；一牆之隔，與我年紀相仿的一名老者也在打理院中的果樹。隔著矮牆相互揮手，他向我打招呼：「毛尼，哈瓦尤。」我一句也聽不懂，我說話他也搖頭，老伴在旁取笑：「你們倆是雞鴨對話。」我哈哈大笑，他卻一臉懵懂。小孫女告訴我，他家是墨西哥人，說西班牙語，原來我的小孫女和他的孫女傑妮是二年級的同班同學。

水果熟了，老者不時送我一袋袋枇杷、橙子、草莓，我抱拳致謝；古詩曰「投我以木桃，報之以瓊瑤」，我把家中煮熟的餃子送他一大碗。第二天早上，他隔牆雙手豎起大拇指連聲「OK」，我知道他喜歡，從此凡是包餃子，都請他們祖孫來享用。

我們兩家越來越親近，一起到社區補習英文，節慶日互贈鮮花、巧克力等。到了傍晚，都在院子中乘涼，像往常一樣打招呼，這時小傑妮向我大聲喊「爺爺」，我聽了高興極了，作擁抱狀，她爺爺抱著她竟從矮牆送入了我的懷抱，我感覺又多了一個孫女。兩家的牆是友誼，是感情交流的便捷通道；俗話說「遠親不如近鄰，近鄰不如對門」，我們勝於對門，真慶幸有這樣的好鄰居。

二○一九年，我的小孩在庫卡蒙加牧場買了房，我告訴傑妮的爺爺要搬家了，他只黯然看著我，天天過來不言不語地幫我們打包，也少有往日的笑容。當車子裝滿物品，我與他告別，他呆呆地看著我，突然一把抱住我，生硬地叫了聲「哥哥」，啊！他流淚了，我們緊緊擁抱著。車子起動，望著他揮手的身影，我再也控制不住，也流下眼淚。

搬家後，小孫女辦完轉學手續，有一天回家捧個大紙箱，說是傑妮的爺爺送給我的，打開一看，竟是精美的烏木雕。

餃子 亞凱迪亞 墨西哥

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