一九七一年，我到田納西州 的范德堡大學留學，常聽到在田納西東邊，靠近諾斯維爾附近，有一個「大煙山國家公園」，每年秋天楓葉變色時，滿山遍谷都擠滿了遊人，汽車 綿延數十里。

由於大煙山的地勢，開車上山時，先看到的是綠油油的楓葉，往上開可看到綠葉漸變成黃葉，接著黃葉又漸變成金黃葉；再開上去，金黃葉變成紅褐色或黑色，到了山頂，則落葉紛飛，一片枯竭景象。秋天到大煙山的遊客，只需花一小時的時間，就可以看到滿山楓葉的「生老病死」。

大煙山腳下，有一個山城叫蓋林堡（Gatlinburg），有專供遊客小住的旅館，路旁有賣紀念品的小店。秋高氣爽，漫步其間，天寒料峭，別有一番風味。

一九七四年十月初第一個周末，為了到大煙山賞楓，我們買了牛排、雞肉、麵包、蔬菜、水果，幾個名廚太太還做了滷蛋、滷豬耳朵，準備當晚在山上露營BBQ。當天一大早，大夥兒不下十五人，分成五部車，每車帶著不同的食品，浩浩蕩蕩地上了高速公路。

起先跟車還沒有問題，但後來有人要上廁所、有車子要加油，車隊分散，大夥也跟丟了。當時沒有手機無法互相聯絡，一直到了晚餐時間，大夥仍無法會齊，只好自行安營。晚飯時，我們這部車的只吃滷菜，隔天天明在風景區不期相遇，才知道昨晚有一隊人馬全部吃肉，另一隊人馬全部吃菜。

通常露營的營地可分為兩種，一種是州政府所設的，不必付錢，營地的設備簡單，只提供基本的用水及衛生設備；另一種是私人投資 的營地，要付錢（一天需兩塊錢美金），除了基本設施之外，還提供電器接頭。

平常像我們窮學生，大多是住不必付錢的營地，那一次到大煙山露營賞楓，因為大夥失散，拖到晚間，無心再找免費的，就住進需要付錢的私人營地。當晚高山溫度急降，本來以為可以不必用電毯，睡到半夜被冷醒，才開始找電源，插上電毯的接頭後，才能安睡。

隔天醒來，發現帳篷裡結了一層薄冰，原來它是我們呼吸的水氣，遇到帳篷外面的零下溫度，凝結成冰所致。心想如果前一天晚上，為省那兩塊錢而沒用電器接頭，小命休矣，至今想起來仍心有餘悸。

二○一四年，三個住在美國的女兒為了紀念我研究所畢業四十年，特地陪著我到納城大學校園懷舊，並安排全家住在大煙山頂的別墅。別墅裡有露台，可以遠眺群山、闔家烤肉，還有露天大浴缸，全家人一起泡澡。比起當年為了節省兩塊錢，以天為帳，以地為床，差別不啻千里。

當年的蓋林堡小鎮，因為有歌手桃莉‧巴頓投資，已變成田州的遊樂城，人來人往。四十年時光，大煙山楓葉依舊，只是我們雙鬢變白，青春不再，應了「人面不知何處去，桃花依舊笑春風」的詞句。