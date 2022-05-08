我有幸一生遇到很多好朋友，但是不可避免地，也碰到過小人和壞人；小人和壞人我敬而遠之，好朋友則終身感恩，沒齒不忘。

盧鴻基先生是我在文革中很偶然相識、保持聯絡至今的朋友，大家現在都已年逾八十。文革中，我參加文藝宣傳小分隊，我們演出歌舞劇「四十一顆紅心向太陽」，是文革時期發生在印尼中領館的故事。我擔任劇中美國記者的角色，出場時要有水果，如香蕉、柳橙和蘋果等道具，我們用真水果，但很難買到，而且不能耐久。有一次在上海海員俱樂部演出時，有人好不容易發現海員俱樂部的零售部，有販售塑料製的水果，我們高興極了，但是沒有外匯，怎麼買呢？

正好坐在那裡喝咖啡的國際海員中，我聽到有幾個人講海南話，我是海南人，聽得懂他們的話；我告訴領隊可以和他們商量請求幫忙，領隊答應了。我上前和他們交談，因此認識了盧鴻基先生，他們看過我們的表演，於是盧先生買了塑料製水果送給我們，並且不收錢。後來盧先生光臨寒舍，我們交上了朋友，加深對彼此的認識。

此後，盧鴻基先生每逢隨船到上海必來拜訪我，他是新加坡 、挪威或其他國際海運船公司船上的輪機長；三十來歲的他，英俊瀟灑，一身六○年代最時髦的穿著打扮。有這樣一名海外朋友來訪，蓬蓽生輝，我們感到榮幸，他們帶來的信息使我們大開眼界，但那時正處文革，居委會的關注仍然讓我們有點忐忑不安。

我當時每月工資六十二元，他的工資是我們的十倍或百倍。六○年代，中國以外的許多國家地區經濟紛紛起飛，而中國剛經歷「自然災害」和蘇聯老大哥的逼債，非常窮苦，再加上史無前例、後又綿延十年的文革大浩劫，升斗市民的生活狀況可想而知。

雖然我們捉襟見肘，但盧先生並不介意更不嫌棄，也許是我們同為華僑、又是同鄉吧，每次來訪，他都願和我一起吃家常便飯，煎帶魚、花生米、炒莧菜或加一碟炒蛋，喝上海啤酒，那是最好的招待了。他常和他的助手王裕炎先生一起來，並帶來一箱「出前一丁」日本速食麵，那時中國還沒有那樣的東西，味道美好，對我們來說十分珍稀。

盧先生給我們看一些照片，那時國外剛開始使用柯式印刷，顏色鮮豔美麗，比手工上色不知好了多少倍。短短二、三十年不到，海外的物質、文化生活極大豐富，中國已經遠遠落後，看到那些東西，我當時很有感觸，深深覺得被關在生「竹幕」裡。

我本來就是從海外回去求學的，在中國可來去自由，只因我要申請出國探親和處理一些經濟事務，卻在文革中被領導洩漏，讓大家寫我大字報、開批判會，還曾把我打成反革命、叛國和關牛棚。平反後，我申請的簽證 也一直未批下來，這時遇到盧先生，我向他吐苦水、商量，希望他能助我一臂之力，讓我萬分感激的是盧先生竟一口答應。

中國的做事方式往往要有關係、走高層，這是眾所周知的。我唯一能做的一件事，就是寫一封信請盧先生帶到新加坡找我的二伯父，請二伯父把信寄給當時擔任馬來西亞體育部長的曾永森先生。中國乒乓球代表團當時拜訪大馬，伯父以年紀大為由要申請我回馬之事，請曾先生通過代表團轉給北京 僑務部要求早些批准。

曾先生收到信時，代表團已離開，曾先生回信給我的二伯父，說他過月赴北京時，將會轉告。結果該信奏效，出國申請成功，這是我人生的重大轉折點，曾先生的信我至今仍保存。

一九七三年七月十一日，曾先生八月去北京，我十一月底即拿到派出所親自送來的簽證。我擔心節外生枝，立刻動身飛到廣州，當年一九七三年十一月二十九日抵港。

回想那段人生，感慨萬分，盧先生的幫忙，讓我等了七、八年的簽證終於拿到手，遂心所願，離開想離開的地方。

回中國讀書時，我把父親以我名字買的房子廉價賣掉，可是我的出國努力一直受挫，讓我耿耿於懷。堂哥是我回中國前曾同住、為他工作多年的人，他開店也有我父親的資助，可是就是不願幫我，他給我的回信使我萬分失望、無助和痛苦；他一九七一年八月十四日回覆我的信，我也仍保留著。

我留著這兩封信，對我的一生是鞭策，也是我留給幼輩的教育資料。一個是親戚，一個是剛認識的朋友，這是我此生際遇的見證，幫助我的人，我會沒齒難忘；不幫忙的人，我可以理解，不會多加責怪。